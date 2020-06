Před plzeňským obchodním centrem Plaza jste mohli v pátek vidět neobvyklé shromáždění - kostku pravdy.

Cube of Truth před obchodním centrem Plaza Plzeň | Foto: Deník / Veronika Zimová

Příznivci veganství Anonymous for the voiceless uspořádali v pátek před obchodním centrem Plaza Plzeň malé shromáždění. Tzv. Cube of Truth, v češtině kostka pravdy, má za cíl vyvolat zvědavost a zájem veřejnosti. Na počítačích či tabletech, které příznivci s sebou přinesli, pak mohli kolemjdoucí vidět záběry z živočišného průmyslu a také konverzace založené na hodnotách veganů. Cílem akce byla klidná forma boje za práva zvířat.