„Jsme si vědomi toho, že přestavba obchodního centra znamená zátěž pro své okolí, snažíme se však, abychom místní obyvatele obtěžovali co nejméně a zároveň zkrátili období výstavby a připravili Obchodní centrum v co nejkratším čase a co největší kvalitě. Věřím, že nová stavba tuto lokalitu pozvedne a zkrášlí. Zároveň jsme rádi, že nás obvod oslovil, a mohli jsme pomoci s přípravou dočasné parkovací plochy. Doufáme, že bude plně využívána,“ dodává jednatel InterCora, spol. s r. o. Ivan Hlaváček.

OBRAZEM: Ve Skvrňanech přestavují obchodní centrum Alice. Takhle bude vypadat.

Obchodní centrum, kde byl například Penny Market, šlo k zemi v průběhu ledna. V únoru by se měly začít na jeho místě budovat konstrukce nového objektu. Celá stavba by měla být hotová letos v září a v říjnu zkolaudována.