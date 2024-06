"Přijali jsme okolo 23. hodiny večer oznámení od ženy, která se byla se svým partnerem koupat v Košuteckém jezírku. Muž ročník 1988 byl nezvěstný, proto na místo vyjeli potápěči ze zásahové jednotky a začali po něm pátrat," uvedl mluvčí policie Ondřej Hodan. Hledání, od kterého se zapojily i další složky záchranného systému, ale nemělo šťastného konce. "Po půl hodině se podařilo muže najít na vodní hladině bez známek života," dodal Hodan.

U zemřelého muže byla nařízena soudní pitva, případ si převzali kriminalisté.

V souvislosti s tímto případem připomíná policie několik preventivních rad. "Neznalost vodní plochy je nebezpečná, může se stát osudnou i pro dospělého zdatného plavce, natož začátečníka. Před vstupem do vody by měl každý zvážit své schopnosti a neplavec by měl mít i příslušné pomůcky. Připomínáme také, že děti by se neměly chodit koupat bez souhlasu a vědomí rodičů, dospělí nikdy nesmějí děti nechávat bez dozoru - ať na koupališti nebo doma v bazénu," upozornil mluvčí.