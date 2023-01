Už několik minut před otevřením volební místnosti v Plzni v Kopeckého sadech stojí u zatím zamčených dveří desítka lidí. Mezi čekajícími je i 25 letá maminka Zuzana Kusovská. „Spěchám do práce a musím předat dcerku manželovi, abychom se vystřídali. Doufám že můj prezidentský favorit postoupí do 2. kola. Přijdu pak ale volit, i kdyby mezi postupujícími nebyl,“ usmívá se. S předstihem přišli i další Plzeňáci. „Odjíždíme za chvilku z Plzně, tak jsme tu chtěli být co nejdříve,“ říká 21letý Jakub Trik, který přišel s přítelkyní Viktorií a dodává: „Volíme poprvé. Své favority máme vybrané, tak snad se alespoň jeden z nich dostane do druhého kola.“ Mezitím se otevírá volební místnost a přicházejí další voliči. Takový zájem hned po otevření neočekávala ani předsedkyně volební komise Jiřina Hájková: „V komisi jsem už po několikáté, ale dnes je od začátku účast zatím mimořádná. Ale největší nápor očekáváme kolem 16. nebo 17. hodiny, až budou chodit lidé z práce.“

K volbám v krojích

Volby prezidenta ČR se v pátek odpoledne rozběhly i v Mrákově na Domažlicku. Do volební místnosti mezi zhruba dvacítkou místních obyvatel dorazily hned po čtrnácté hodině i ženy ustrojené do tradičních chodských krojů.

