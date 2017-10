Prezident Zeman: Baví mě vyvolávat silné emoce

Plzeň – Prezident Miloš Zeman poskytl Deníku na konci své návštěvy Plzeňského kraje rozhovor.

Prezident Miloš Zeman na zámku ZbirohFoto: Deník / Říský Milan

Vaše cesty do krajů považují vaši kritici za permanentní kampaň. Letos jste v našem kraji už podruhé. Proč?

Moji spolupracovníci, kteří mé cesty organizují, to tak zvolili. Byl jsem tu v lednu a teď je říjen, takže si myslím, že tempo se příliš nezměnilo. Cesty do krajů dělám celých pět let své prezidentské funkce. Předpokládám, že si nikdo nemyslí, že pět let dělám volební kampaň. Tak proč teď v posledním roce?

Opět jste všechny utvrdil, že jste zdravotně v pořádku, přesto jste očividně unavený. Dovolte mi osobní otázku: stojí vám to za to?

Zabývám se politikou 25 let a velmi často jsem byl unavenější než dnes. Řekl bych, že jsem naopak zvolnil tempo a jsem o něco méně unavený než v minulosti. Samozřejmě, že když třeba navštívíte Čínu nebo Vietnam, kde je 40 stupňů ve stínu a stoprocentní vlhkost vzduchu, tak to by se cítil unavený i třicátník. Natož já. Ale pokud jde o cesty do krajů, dokonce se našli lidé, kteří říkají, a myslím si, že mají pravdu, že vypadám lépe než dřív.

Skutečně jsou vaše návštěvy krajů stále potřebné? Myslíte si, že i právě skončená návštěva byla pro vaše hostitele a pro vás prospěšná? V čem?

Na tiskové konferenci jste se mohla dozvědět například o Horšovském Týnu, kde chybí policejní služebna, a ministr Chovanec mně v této věci vyšel vstříc, bude tam. Další věcí je Zelená Hora. Věřím, že moje návštěva bude impulsem k jejímu oživení. A hlavně, doporučuji vám podívat se někdy na moje setkání s občany. Mají smysl, občané chtějí vidět svého prezidenta a očekávají, že bude jezdit mezi ně a bude s nimi mluvit. A ne že bude zavřen na Hradě nebo v Lánském zámku.

O nynějších parlamentních volbách se mluví jako o nejdůležitějších po revoluci. Vnímáte to stejně?

Absolutně ne. V podstatě o každých porevolučních volbách se mluvilo jako o nejdůležitějších. Možná bych na to kývnul v roce 1990, kdy se měnil režim, ale rozhodně ne u jakýchkoliv dalších voleb. To je klišé, které se používá proto, aby se zvýraznil význam voleb a zvýšila volební účast. Víte přece, že jsem pro to, aby byla jednoduše povinná stejně jako za Masarykovy první republiky nebo jako dnes v Belgii, Lucembursku, Austrálii i jinde.

Lidé teď byli vystaveni intenzivní volební kampani. Vydržel jste sledovat nějakou televizní debatu až do konce?

Sledoval jsem všehovšudy jednu jedinou televizní debatu, a to mezi Andrejem Babišem a Lubomírem Zaorálkem. Byl jsem jí poněkud zklamán, protože oba dva v podstatě opakovali věci, které už mnohokrát řekli v novinových rozhovorech. Na druhé straně jsem ocenil zaslouženou facku Česká televizi, která spočívá v tom, že tato klíčová debata probíhala na půdě soukromé televize, to jest televize Nova.

Objevila se knížka o vás Příběh talentovaného pragmatika od profesora politologie Lubomíra Kopečka. Už v anotaci píše, že málokterý politik vyvolává tak silné emocionální reakce jako vy. A to, že to děláte naprosto cíleně a že vás to baví. Je to tak?

Je to naprostá pravda. Ten člověk mě vystihl, což dokáže málo lidí. Tu knížku si přečtu.

Píše i o vašich kontroverzních výrocích a hradní ekipě včetně svérázného mluvčího. To vše má dokládat, proč jste u vesla. Těší vás to?

Ano, který veslař by byl radosten, kdyby byl zbaven svého vesla? A pokud jde o hradní ekipu, těch lidí si vážím z lidského hlediska jako přátel a také z pracovního hlediska jako lidí nesmírně výkonných.