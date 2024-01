Prezident Petr Pavel se svou manželkou Evou Pavlovou zavítá v úterý a ve středu do Plzeňského kraje. Projede ho od Plzně až po Šumavu a nevynechá ani Tachovsko, kde prožil dětství.

Petr Pavel a Rodika Račáková. | Foto: archiv Rodiky Račákové

Petr Pavel se narodil 1. listopadu v roce 1961 v Plané u Mariánských Lázní, kde byla v té době velká porodnice a rodily tam ženy z širokého okolí. „V Plané se narodilo mnoho známých osobností, mezi nimiž je i Petr Pavel, a jsme na to velmi pyšní. Navštívil Planou rok před volbami, kdy jsme měli na náměstí setkání, a bylo to příjemné a milé,“ řekla starostka Plané Martina Němečková.

Se svými rodiči žil Petr Pavel do zhruba svých tří let v obci Milíře na Tachovsku. Někteří lidé tam na něj rádi vzpomínají a jsou pyšní, že ho znají. Mezi ně patří Rodika Račáková, která mu fandila i v prezidentských volbách. Zná ho od malička, když tam žil a pak jezdil na prázdniny. „Věkový rozdíl mezi mnou a Petrem je asi osm let, takže já jsem ho jako malého chodila i hlídat. Zejména si ale pamatuji, že jeho rodiče se s mými rodiči hodně navštěvovali. Pak se odstěhovali, Petrovi mohly být dva tři roky, ale jeho tatínek zůstal v kontaktu s rodiči dál. Petr sem jezdil na prázdniny jako dítě, ještě i jako puberťák a zavítal sem i později. Já jsem Petrův kariérní postup sledovala spíše přes jeho otce, se kterým jsme byli v kontaktu,“ zavzpomínala Račáková.

Rakovina. Takového ježíška si malý Samuel ze Stříbra opravdu nepřál

I když ho zná z obce, tak si ho za svého kandidáta na prezidenta vybrala z jiných důvodů, váží si jeho vlastností. „Vždy byl věcný, nikdy se nad nikoho nenadřazoval. Je to chytrý člověk. I když jsem ho sledovala v debatách, tak mluvil k věci. Tak bych si představovala prezidenta, je jazykově vybavený, slušný, umí se orientovat, má diplomatické chování. Jsem moc pyšná, že znám pana prezidenta. Myslím si, že na takovou hlavu státu bude moci být naše republika hrdá,“ dodala Račáková.