Na první oficiální návštěvu Plzeňského kraje od svého loňského zvolení přijíždí v úterý 23. ledna prezident Petr Pavel se svojí chotí Evou.

Prezident Petr Pavel. | Foto: Deník/Petr Krňávek

V úterý 23. ledna zavítá do pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde se vydá na prohlídku automatického skladu a historických sklepů. Následně jeho cesta povede na krajský úřad, kde bude přivítán hejtmanem Rudolfem Špotákem a zúčastní se jednání s představiteli kraje. Tam ale bude chybět krajský zastupitel a primátor města Plzně Roman Zarzycký. „Omluvil jsem se z jednání. Mám jiný program a přiznám se, že jsem si ani nechtěl hledat čas, protože pan prezident se nechová nadstranicky, ale jako prezident pětikoalice. Jeho počínání při podpisu valorizace důchodů hovoří za vše,“ vysvětlil Deníku Zarzycký.

Poté Petr Pavel navštíví rovněž Odbor letecké záchranné služby a urgentní medicíny AČR na letišti Plzeň-Líně. Následně zamíří na Tachovsko, kde se narodil a strávil část dětství. S představiteli města Tachov se setká na tamním zámku. „Řešit se budou témata, týkající se Tachova a Tachovska. Chceme pana prezidenta upozornit třeba na to, co samosprávám chybí k tomu, aby mohly některé problémy řešit. Nosné téma setkání si nastolila přímo Prezidentská kancelář, na její přání ho ale před setkáním nelze sdělit,“ uvedl mluvčí tachovské radnice Matouš Horáček. Úterý zakončí prezident ve Stříbře, kde se s ním bude moct setkat v místním kulturním domě i veřejnost při debatě s občany, a to od 19.30 do 20.30 hodin.

Středeční program zahájí prezident ve firmě Lintech v Domažlicích. Následně se uskuteční debata se studenty Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Domažlice. Na závěr svojí návštěvy zamíří Petr Pavel na Šumavu, tam je plánované setkání s vedením Národního parku Šumava a starosty okolních obcí v Návštěvnickém centru NP Šumava Srní. „Máme radost z toho, že po více než deseti letech navštíví hlava státu Šumavu. Těší nás, že pan prezident Šumavu zná a že sem jezdí. Probírat s ním chceme zejména důležitost ochrany přírody a bezzásahovost, předpokládáme také, že obce otevřou problematiku soužití,“ nastínil mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Návštěvu prezidenta budou samozřejmě doprovázet zvýšená bezpečnostní opatření, která by se ale neměla dotknout běžného života obyvatel Plzeňského kraje. O bezpečnost hlavy státu se budou již tradičně starat policisté z Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky ve spolupráci s kolegy z plzeňského krajského ředitelství. „Prezident je chráněnou osobou číslo jedna, takže opatření, která jsou na něj nastavená, jsou ta nejvyšší úroveň, už je není kam posunout. Máte tam policisty v civilu, ozbrojené policisty… Zpravidla na taková opatření bývá nasazeno okolo několika desítek osob,“ vysvětlil Ondřej Moravčík z Policejního prezidia.

Program návštěvy prezidentského páru v Plzeňském kraji

úterý 23. ledna

9:00 návštěva pivovaru Plzeňský Prazdroj

10:20 jednání na Krajském úřadě Plzeňského kraje s hejtmanem Rudolfem Špotákem a představiteli kraje, oběd, tisková konference

13:50 návštěva Odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny AČR, letiště Plzeň–Líně

15:30 diskuse s představiteli města Tachov na tamním zámku

17:40 návštěva Hornického skanzenu Stříbro

19:30 debata s občany, kulturní dům Stříbro

středa 24. ledna

8:45 návštěva firmy Lintech Domažlice

10:00 debata se studenty Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Domažlice

11:00 oběd se starosty obcí v Domažlicích

14:10 setkání s vedením Národního parku Šumava a starosty okolních obcí v návštěvnickém centru NP Šumava v Srní, v případě příznivého počasí společná procházka k vlčímu výběhu, tiskový brífink, po něm odjezd do Prahy.

