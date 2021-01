Zdroj: Deník

Muzeum vznikalo postupně z darů obyvatel Přeštic a jejich okolí. V současné době je sice stejně jako ostatní muzea kvůli pandemii koronaviru uzavřené, přesto se ale pomalu připravuje na začátek nové sezony.

Pracovníci muzea nyní v komplikované době stojí před otázkou, co by měli přichystat. „Přemýšlíme nad tím, zda má smysl pořádat složitou výstavu nebo udělat jen něco jednoduchého, co by bylo k vidění třeba jen měsíc, a připravovat se na léto,“ řekla Deníku vedoucí muzea Drahomíra Valentová. Dodala, že dům má již přislíbenou zápůjčku sbírky lega ze soukromého majetku rodiny Balšanovy z Aše. „Na podzim bychom chtěli ukázat kresby českých a slovenských krojů Marie Fischerové-Kvěchové, uspořádat výstavu paličkovaných výtvorů Oldřišky Hlaváčkové a chystáme Vánoce s kovářem,“ popsala Valentová. Pevně daný program ale letos Dům historie Přešticka zatím nemá. „Letošní rok budeme muset improvizovat,“ uzavřela Valentová.