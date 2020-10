Pokutu 490 tisíc korun dostala od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Plzně firma mondeco s.r.o. z Přeštic za porušení zákona o odpadech.

Firma, jež je provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů, provedla nedovolenou přeshraniční přepravu odpadů a tuny jich nezařadila podle druhu. Poté je předávala do dalších zařízení k energetickému využití. „Od července 2016 do října 2017 dovezla ze zahraničí přes 25 tisíc tun odpadů v rozporu s doklady, jež odpady doprovázely,“ uvedla ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni Petra Horčicová. Firma podle ní dopravila do ČR za rok a tři měsíce odpad v množství srovnatelném s množstvím komunálního odpadu, který vyprodukují obyvatelé menšího krajského města za rok.