Vodáci z Přeštic odemknutím řeky Úhlavy v sobotu zahájili letošní sezonu. Tradice odemykání řeky se v klubu dodržuje desítky let.

Vodáci z Přeštic na jižním Plzeňsku zahájili o víkendu letošní sezónu odemknutím řeky Úhlavy a společnou vyjížďkou. | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Vždy první dubnový víkend se odehraje slavnostní setkání a první hromadná vyjížďka na lodích. „Většinou se sejdeme po obědě a po nalodění slavnostně odemkneme klíčem řeku a pak společně vyrazíme proti proudu na Příchovice, což je asi 3,5 kilometru a pak zase zpátky k loděnici,“ vysvětluje Dagmar Švihlová z vodáckého klubu.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

V loděnici jsou dohromady kluby dva. Dělí se o klubovnu i o lodě. KČT Úhlava, to jsou povětšinou dospěláci, a TOM Úhlava, kde se scházejí děti. Dohromady je to přes čtyřicet vodáků. Náplní v klubech je vodní turistika, ale také závody Českého poháru vodáků. V tom se soutěží ve sjíždění předem daného zajímavého úseku řeky. Na trati jsou umístěny branky a hodnotí se nejenom rychlost splutí určeného úseku, ale také přesnost, kdy je za neprojetí branky přičítána penalizace.

„Kromě toho pořádáme pravidelně letní vodácký tábor. Vždycky je to třetí týden v červenci, kdy jezdíme některou ze západočeských řek. Vloni to byla Berounka, letos to bude asi Ohře. V posledních letech hodně záleží na stavu vody,“ říká k plánům na léto Švihlová.

„Jezdíme na plastových lodích kánoe turismo. Jsou to velice odolné a stabilní lodě, některé máme už od roku 2009. Vlastně žádnou z nich, jsme ještě nemuseli opravovat. Máme jich čtrnáct a k tomu ještě nějaké starší laminátky. Těch se ale postupně zbavujeme a nahrazujeme je právě těmi plastovými,“ vysvětluje Švihlová.