Město Přeštice využilo nabídku studentů ČVÚT. Ti zpracovali dvanáct návrhů možného využití areálu. „Prezentace jsme zveřejnili na webu města, a lidé tak mají příležitost se s nimi seznámit. Také máme přislíbeno, že nám budou zapůjčeny papírové modely, které vystavíme a budeme s občany diskutovat,“ řekl Deníku starosta Přeštic Karel Naxera.

Přeštice zakoupily areál v roce 2013 a původně ho chtěly přestavět na dům pro seniory. Zjistilo se ale, že by to bylo finančně příliš náročné. Zařízení pro seniory má dle starosty přísná pravidla pro rozměry jednotlivých místností či chodeb. „Toto vše bychom museli zcela předělat. A i když je budova celkem stabilní a nezatéká do ní, není vyloučeno, že by nemohlo dojít k jejímu stržení a následně k nové výstavbě. Navíc pokud by nebyl domov součástí krajské sítě sociálních služeb, byl by jeho provoz pro město velice nákladný,“ popsal Karel Naxera.

Pokud se odhlédne od návrhů, zastupitelé Přeštice by se přikláněli ke stavbě sociálního bezbariérového bydlení. „Pomoc by tam zajišťovala naše přeštická pečovatelská služba,“ poznamenal.

Od veřejnosti však zaznívají hlasy, že by se areál mohl přestavět na kulturní sál. „Tomu také rozumím, protože Přeštice své prostory na velké akce nemají. Stejně si ale nemyslím, že by právě toto místo bylo vhodné pro kulturní sál,“ sdělil Naxera s tím, že problém by byl zejména s parkováním, které by se muselo nejspíš vybudovat v podzemí a stavba by se tak hodně prodražila. „Navíc je v těsné blízkosti mezinárodní komunikace, po které jezdí tisíce aut denně,“ doplnil.

Obyvatelka Přeštic Helena by se přikláněla k sociálnímu bydlení. „Myslím si, že to by některým lidem opravdu pomohlo. Kulturák tu není zapotřebí. Stejně se v Přešticích nějaké velké akce nekonají. Pokud ano, dělají se v sokolovně. Měly by se řešit jiné věci, třeba doprava. Kolikrát tu několik minut nepřejdete silnici,“ vysvětlila seniorka.