Hrozí totiž, že na nyní už přetíženém kruhovém objezdu, budou po spuštění okruhu vznikat zácpy. Zkapacitnění okružní křižovatky má na starost Plzeňský kraj ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) a s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). Podle ředitele plzeňské ŘSD Zdeňka Kuťáka se však přestavba kruhového objezdu na tzv. turbo okružní křižovatku řízenou semafory do spuštění Západního obchvatu nestihne.

Ředitel Kuťák Deníku řekl, že do otevření okruhu bude hotová pouze první etapa přestavby křižovatky, a sice zkapacitnění vjezdu na okružní křižovatku z Regensburské ulice, která je hlavní tepnou obchvatu, kde bude přidán jeden jízdní pruh. „S tím měla ale trochu problém policie z hlediska bezpečnosti. Nelíbilo se jí, že bychom přivedli dva pruhy do celkem tří pruhů na kruhovém objezdu. Mohlo by tam vzniknout kolizní místo. Po jednáních jsme tedy dospěli ke kompromisu, že se omezí jeden vjezdový pruh z Domažlické ulice, což pomůže Západnímu okruhu, ale trochu ublíží Domažlické,“ popsal Kuťák.

Dodal také, že zkapacitněním vjezdu pomůže hlavně Regensburské ulici. „Ta křižovatka nedozná z hlediska zácpy nějakých velkých změn. Definitivním zlepšením bude, až se vybuduje finální podoba, tedy že se zkapacitní vjezdové a výjezdové pruhy na všech připojeních, na Folmavské, Obchodní, Domažlické a Regensburské, a až se objezd doplní o světelnou signalizaci,“ sdělil.

K přestavbě kruhového objezdu momentálně probíhá zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení. „Budou nás čekat ještě výkupy pozemků, k čemuž se zavázalo město,“ poznamenal ředitel.

Zdeněk Kuťák už dříve vysvětlil, že u turbo okružních křižovatek nenastávají v dopravě kolizní situace. „Na křižovatce budou umístěná světelná zařízení, která dynamicky reagují na to, jak se křižovatka plní,“ popsal ředitel. „Při vjezdu na ni musejí být řidiči rozhodnuti, kam pojedou, a podle toho se zařadí. Přejíždět z pruhu do pruhu už nebude možné,“ uzavřel.

Zemní práce a odvodnění

Ředitel stavby obchvatu Matěj Brož ze společnosti Berger Bohemia informoval, že stavební práce pokračují podle plánu. „Drobné zdržení jsme nabrali na stavbě okružní křižovatce na Lochotíně na silnici I/20. Bylo to kvůli špatnému počasí a jiné geologii, než byly uvedena v zadávací dokumentaci,“ vysvětlil Brož s tím, že v současné době pokračují zemní práce, práce na nosné konstrukci a na estakádě přes údolí řeky Mže a práce na odvodnění budoucí trasy městského okruhu.

Západní okruh by měl být hotový do února 2023 a propojit čtvrť Bory se Severním Předměstím a výpadovkou na Karlovy Vary.

Akce za téměř dvě miliardy korun ulehčí dopravně přetížené Plzni. Stavba započala už v roce 2009 nultou etapou, kdy byl za 174 milionů korun vystavěn kruhový objezd na Borských polích. Na ní navázala etapa první, při níž byla od září 2012 do září 2014 za téměř miliardu korun vybudována komunikace od Domažlické ulice do Křimic.