Plzeňský deník má Jaroslav Bauer z Plzně předplacený už od prvních porevolučních vydání. Jeho čtenářská vášeň se mu teď vyplatila. Vyhrál totiž týdenní pobyt na Zámku Račice v hodnotě 40 tisíc korun, druhou cenu soutěže Předplať a vyhraj, kterou pro předplatitele svých titulů pořádá vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA.

Předplať a vyhraj s Deníkem. Čtenář z Plzně Jaroslav Bauer získal pobyt za čtyřicet tisíc. | Foto: Deník/Kamil Kacerovský

„Bez Plzeňského deníku si neumím představit den. Noviny a káva, tak vypadá ta pravá pohoda,“ říká dvaaosmdesátiletý předplatitel. Výhra v soutěži mu udělala velkou radost. „Moc jsem toho v životě nevyhrál, takže mě to hodně potěšilo,“ vypráví, i když si výhru na vlastní kůži neužije. S manželkou se totiž rozhodli, že udělají radost někomu dalšímu. „Pojede dcera, dostane dodatečný vánoční dárek,“ usmívá se Jaroslav.

A co si nejraději v novinách přečte? Zajímá se o dění v regionu i ve světě, nejvíce ale hltá sportovní zpravodajství. To se ostatně potvrdilo i v okamžiku, kdy s ním Deník domlouval předání výherního šeku. „Góóóól, góóól, a je tam. To je nádhera,“ zakřičel do sluchátka Jaroslav. Hokejoví junioři totiž právě vstřelili vítězný gól Kanadě na mistrovství světa do 20 let. „Nezlobte se, ale tohle je teď důležitější než výhra,“ smál se vzápětí. Sám dříve hokej aktivně hrával. „Ale jen na amatérské úrovni. Ke sportu mám hodně blízko, navíc v našem paneláku bydlí spoustu bývalých skvělých sportovců: hokejisti, fotbalisti, házenkáři. Takže člověk se musí pořád držet v obraze,“ dodává vitální senior.