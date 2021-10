Sobotní dopoledne na hřbitově ve Svojšíně má přímo dušičkovou atmosféru. Teplota lehce pod nulou, vše je zahaleno v mlze, která zalézá pod kůži. I tak je na hřbitově rušno, jako ostatně na všech pohřebištích o předdušičkovém víkendu.

Předdušičková sobota na hřbitovech ve Svojšíně, v Lukové u Manětína a v Domažlicích. | Foto: Deník/Jiří Kohout

Brigáda na úklid

Obyvatelé Svojšína se zde totiž sešli na pravidelné brigádě, kterou pořádají už několik let. "Svoláváme brigádu na úklid hřbitova vždy před Dušičkami a obvykle nás chodí kolem patnácti," říká starosta obce Karel Petráň, který lopatou shrnuje a nakládá do kolečka spadané plody z tújí. "To je věčný boj. Teď to uklidíme, ale protože na stromech je toho ještě dost, za pár dní bychom mohli uklízet znovu," říká s úsměvem.