/FOTOGALERIE/ Západočeská metropole smutnila nad úmrtím svého rodáka Karla Gotta. Je to dva roky, kdy 1. října krátce před půlnocí zpěvák zemřel doma v kruhu své rodiny.

Fanoušci se loučili s Karlem Gottem u plzeňské radnice. | Foto: Deník / Veronika Zimová

K uctění zpěvákovy památky vyvěsilo město Plzeň krátce po oznámení smutné zprávy na radnici černý prapor. Karel Gott se v Plzni narodil 14. července 1939, v listopadu 2009 získal čestné občanství svého rodného města. S rodiči zde žil do roku 1945, poté se všichni přestěhovali do Prahy. V 50. letech 20. století začal vystupovat jako amatérský zpěvák a účastnit se pěveckých soutěží. Začátkem 60. let začal studovat zpěv na pražské konzervatoři. Milníkem jeho kariéry byla nabídka na angažmá do divadla Semafor v roce 1962, o rok později získal svého prvního Zlatého slavíka.