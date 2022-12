Celkově se letos o finanční podporu z grantového programu Prazdroj lidem přihlásilo 22 projektů. Odborná komise z nich vybrala sedm nejlepších, mezi které pivovar rozdělí celkem 700 tisíc korun. „Letos je to již podvacáté, co touto formou podporujeme veřejně prospěšné projekty v Plzni. Grantový program Prazdroj lidem zapadá do naší celkové strategie, kdy se staráme nejen o šetrný přístup k přírodě, ale i rozvoj místních komunit a celkově zlepšování kvality života lidí v Plzni, kde podnikáme již 180 let,“ říká Petr Kofroň, manažer plzeňského pivovaru.