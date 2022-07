V areálu plzeňského pivovaru dochází v těchto dnech k demontáži stáčecí linky. Poslední PET lahve na ní byly stočeny 10. prosince 2021, od té doby Prazdroj plní všechny své značky pouze do sudů, tanků, skleněných lahví a plechovek.

„Naším cílem je maximální cirkularita obalů, to znamená využívat je opakovaně, nebo je vyrobit z použitého obalu, tedy z recyklátu. A to u pivních PET lahví nelze. Hlavní překážku u nich představuje vnitřní ochranná membrána, která je nezbytná pro zachování kvality piva. Materiál z pivních PETek tak lze recyklovat, ale nelze z nich znovu vyrobit znovu pivní lahve. Proto jsme od nich loni definitivně ustoupili,“ říká ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje Pavlína Kalousová.

Plzeňská PET linka měla kapacitu 18 tisíc lahví za hodinu a do provozu byla uvedená v roce 2011. „Posledních víc než sedm měsíců byla linka odstavená, nyní bude demontovaná a poputuje do zahraničí. Její další využití neznáme. Na jejím místě vznikne v areálu plzeňského pivovaru automatická třídírna skleněných lahví,“ doplňuje Petr Kofroň, manažer pivovaru v Plzni.

S koncem stáčení piva do PET lahví začal Prazdroj před dvěma lety, nejprve u značek Gambrinus, Radegast a Klasik. Loni v prosinci s nimi skončil i u značek Kozel a Primus. „Tímto krokem ušetříme ročně přes 1300 tun plastu. To vydá na řadu lahví dlouhou 2500 kilometrů, což odpovídá třeba trase z Plzně do Lisabonu,“ říká Pavlína Kalousová.

Podle dat Prazdroje tento krok preferují i spotřebitelé, zhruba dvě třetiny z nich přešly od nákupu piva v PET lahvích ke skleněným vratným lahvím, třetina lidí pak místo PETek nakupuje plechovky. V současnosti Prazdroj plní svá piva z více než 70 % do vratných obalů, tedy skleněných lahví a sudů. Zároveň významně navyšuje podíl recyklátu u plechovek. „V současnosti všechny naše plechovky obsahují v průměru už téměř 50 % recyklovaného hliníku. U plechovek Pilsner Urquell se nám podařilo jít ještě dál a podíl recyklovaného hliníku v obalu jsme zvýšili na úroveň 75 %, což je nejvyšší certifikovaná úroveň dostupná na tuzemském trhu. Ročně tak uspoříme díky novým plechovkám, které dodáváme na český trh i do zahraničí, přes 1500 tun nového hliníku,“ vysvětluje Pavlína Kalousová. Díky většímu poměru recyklovaného hliníku mají nové plechovky až o 30 % nižší uhlíkovou stopu. Výhodou hliníku je také skutečnost, že jej lze recyklovat v podstatě do nekonečna, přičemž kvalita materiálu zůstává stejná.

Prazdroj v loňském roce spolu s dalšími nápojovými společnostmi založil Iniciativu pro zálohování, která otevřela dialog o zavedení plošného zálohového systému na plechovky a PET lahve v Česku. „Inspirací pro nás byl zálohový systém na Slovensku, kde také působíme, a který jsme pomáhali spustit od letošního ledna. Cestou zálohování se již vydalo

12 evropských zemí, které tak dokážou vysbírat i více než 90 % plechovek uvedených na trh. Více než desítka dalších zemí zálohový systém připravuje. Věříme, že právě zkušenosti s přípravou slovenského systému i další zahraniční zkušenosti nám pomohou najít vhodné řešení i pro Českou republiku,“ říká Pavlína Kalousová.