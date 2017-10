Prázdné sály i plné hospody.

Plzeňsko – Kulturním zařízení na Plzeňsku se daří, ale také jsou na tom zle.

Na snímku je několik měsíců osiřelá hospůdka v severoplzeňských Čeminech, v jejíž oživení místní zatím doufají. Zavřela po zavedení EET.Foto: Deník / Korelus Pavel

Co obec nebo město, to trochu jiná zkušenost, dá se na Plzeňsku říct o kulturních domech a hospodách, které k vesnicím prostě patří. Někde kvetou, jinde mají největší slávu za sebou. Podívejme se na několik z nich.

MALESICE TEĎ FUNGUJÍ

U příjezdu do plzeňských Malesic stojí velké kulturně – společenské zařízení Malesický dvůr. Komplex za 42 milionů korun z roku 2010 měl dlouho smůlu a střídal nájemce. Teď už to podle malesického starosty Miroslava Cudlmana vypadá lépe. „My jsme spokojeni, současný majitel je první, který přišel s plánem, měl jasnou představu a také dobré financování. Dvůr provozuje rok a půl, zatímco všichni jeho předchůdci do roka skončili,“ říká starosta.

Nejen místní teď chodí do Malesického dvora na pivo i na jídlo, z restaurace těží především,. V tělocvičně se podle starosty příliš nesportuje, ale občas ji využívají svatebčané, kteří potřebují zázemí pro velkou hostinu. „Kulturní akce se ale v domě příliš nekonají, pokud nebudeme mluvit o jednom bálu místních Sokolů,“ dodal starosta.

SPORNÁ NEVŘEŇ

Během hledání provozovatelů si Malesický dvůr několikrát vysloužil ostrou kritiku.Nejčastěji se hovořilo o tom, že je předražený.

Lehké to neměla ani další velká stavba Centrum Caolinum v severoplzeňské Nevřeni, které v roce 2014 nahradilo vyhořelý hostinec se velkým sálem. Velkorysá budova inspirovaná štolami v nevřeňské lokalitě Spadliny spojuje muzeum těžby kaolinu, prostory pro pořádání kulturních akcí od přednášek po divadlo, její součástí je hasičská zbrojnice. Stála však 15 milionů korun a vypadá o dost jinak než ostatní kulturáky, a také proto obec už při zveřejnění vizualizace rozdělila na příznivce a odpůrce.

ČEMINY NEMAJÍ NIC

Zhruba mezi Nevření a Malesicemi leží Čeminy, kde si ovšem lidé na pivo nezajdou, ani si nenakoupí. „Nic tu není, je to ostuda. Dvě hospody jsme tady měli, teď nic,“ okomentoval jeden z místních mužů.

Podle starostky Hany Mourkové je paradox, že v obci, již s Plzní spojuje i MHD a která leží na turistické trase, nic není. „Čeminská hospoda u kapličky zavřela kvůli EET, hostinský nechtěl systém zavádět. Druhá byla vývařovna, která skončila už dříve a dnes je z ní ubytovna. Prodejnu, kterou jsme tu měli, koupil někdo s Prahy s tím, že v ní obnoví prodej alespoň nejnutnějších věcí. Zatím se ale nic neděje. Jako obec s tím bohužel nemůžeme dělat nic,“ tvrdí starostka.

Čemínská hospoda byla známá také velkým sálem. Také o něj tedy vesnice přišla.

SEZONNÍ I VYHLÁŠENÉ

Čeminy nejsou zdaleka jediné, obcí, v nichž hospody i prodejny zanikají, je více. Někde ožívají alespoň na léto, jak se to děje například v Nadrybech, kde díky vodákům sjíždějícím Berounku od června do září fungují hned dva kiosky U Přívozu a U Jezu.

Jako svého druhu zjevení pak může působit obec s pár stovkami obyvatel, kterou ale zná celý region a zná ji třeba právě díky hospodě, jako je tomu například v Čižicích. Tamní Restaurace U Bizona si pivo také sama vaří a její pobočka funguje i v Plzni. Obec leží na cyklistické trase a v létě si restaurace na tržby nemůže stěžovat.

Vyhlášený je také pension Angusfarm v jihoplzeňských Soběsukách. Vesnička s 80 adresami patří pod Neurazy a na hovězí steaky z tamní biofarmy jezdí gurmáni z celé republiky.

Jak je to v okresech?

Obce v Plzeňském kraji shánějí provozovatele, domů, kupují i rekonstruují.Zkušenosti obcí ze zbytku Plzeňského kraje se od těch z Plzeňska příliš neliší.

Například v Chanovicích na Klatovsku už pět měsíců shánějí provozovatele kulturního domu s hostincem. Pro život obce se zhruba sedmi sty obyvateli je to velký problém.

V Postřekově na Domažlicku zase pustne vyhlášený sál U nádraží, který proslul například při masopustních nebo pouťových oslavách. Postřekovští ale bojují za jeho záchranu. „Vzhledem k tomu, že je to jediné místo v obci, ve kterém je možné konat kulturní akce, se zastupitelé rozhodli dům od soukromého majitele koupit,“ popisuje postřekovský starosta Jan Kreuz.

Ani ve Zbiroze teď nemají kde plesat, ovšem budou mít. Tamní sokolovna je v rekonstrukci, takže vyhlášené plesy a zábavy se nekonají a zájemci musí využívat třeba sál pohostinství v sousedním Plískově. Pro menší akce má Zbiroh novou víceúčelovou zasedací místnost městského úřadu, pro koncerty a divadla pak sál někdejšího kina. Sokolovnu má rekonstrukce přiblížit někdejší podobě.