Šestasedmdesátiletá Jana ze severního Plzeňska se k očkování proti onemocnění covid-19 zaregistrovala už na začátku března ke svému praktickému lékaři. Do konce dubna však nedostala ani první dávku. Důvod je prostý. Praktičtí lékaři totiž do ordinací dostávají minimum vakcín.

„Jsem obézní, mám cukrovku a chronickou obstruk-ční plicní nemoc. Na vakcínu už netrpělivě čekám, myslela jsem, že to půjde rychleji. Moje internistka mi řekla, že pokud se nakazím, mohu se udusit,“ líčila seniorka.

Šéf Sdružení praktických lékařů v Plzeňském kraji Michael Dimitrov Deníku řekl, že je hlavním problémem ne-dostatek očkovacích dávek pro ordinace praktiků. „V Plzeňském kraji je zhru-ba 200 lékařů, kteří by chtěli očkovat. Stále je ale mezi nimi velká část, která ještě vakcínu ani neviděla,“ upozornil Dimitrov.

Podle něj zatím ani není jisté, kolik očkovacích dávek lékaři obdrží. Zatím očkují hlavně Astrou Zenecou, dodávky nejnověji schválené očkovací látky od americké společnosti Johnson & Johnson jsou ještě mnohem nižší. „A nikdo nám nedovede říci, kdy a kolik dávek dostaneme. Vše se dozvídáme na poslední chvíli,“ poznamenal lékař s tím, že v posledních třech týdnech obdrželi praktici v kraji vakcíny do maximálně 5 až 10 ordinací.

V kraji je tak ještě část lidí v kategorii 80 a 70 plus, nahlášených u praktika, kteří zatím vakcínu nedostali. Přitom od 28. dub-na se do registru mohou zapsat už i lidé nad 55 let.

Nenaočkovaným seniorům tak nezbývá nic jiného než vzdát očkování u praktika a objednat se do větších center, ve kterých se podávají látky od Pfizeru a Moderny. „Požádala jsem o přehlášení vnučku a čekám na termín. Snad budu tentokrát úspěšná,“ dodala seniorka Jana.

Krajský očkovací koordinátor Robin Šín uvedl, že se vakcinace díky zvýšeným dodávkám od Pfizeru mírně zrychlila. „Po celý květen očekáváme takto vyšší dodávky a v červnu budou ještě větší. V květnu bychom v průměru mohli dostávat kolem 25 tisíc vakcín, a to včetně těch pro praktické lékaře. Ale přesné počty nyní nelze sdělit,“ informoval Šín.

Koordinátor rovněž očekává, že v červnu bude uvolněno očkování pro všechny dospělé. „Pokud tedy budou dodávky vakcín takové, jak se slibuje,“ doplnil.

V Plzeňském kraji podle něj nebyly zaznamenány u očkovaných osob žádné závažné vedlejší účinky.