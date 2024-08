Veškerá omezení by měla skončit 4. září. „Stavba začala 20. května. Práce byly rozděleny na dva stavební objekty, kdy se nejprve opravoval pravý a potom levý jízdní pás. V dnešní době je oprava dálnice z původního zadání hotová. Dělají se práce, které jsou nad rámec projektu, ale s dálnicí souvisejí. Jde o vybudování ochrany 14 prvků, jimiž jsou sloupů, portály a sloupy mostních objektů. Dochází k navýšení bezpečnosti díky instalaci nového zádržného systému a betonových a ocelových svodidel," uvedl Martin Liška, technický vedoucí zhotovitele stavby společnosti Strabag.

Hotovo mělo být původně do konce prázdnin. Na několika místech ale stavaři narazili na komplikace. Po odfrézování asfaltu poblíž šlovických odpočívek odhalili úsek, kde se voda tlačila do podkladových vrstev, poškozené místo bylo třeba opravit. Navíc bylo nutné udělat odvodnění, s nímž se v původním projektu nepočítalo. „Termín byl kvůli tomu prodloužen jen o několik dnů. Práce navíc cenu navýší jen kosmeticky. Šlo o komplikace, které nebyly projektantům dopředu známé. Předem probíhá odhad toho, co vše bude třeba opravit, teprve po odfrézování se ale ukáže skutečný stav," sděluje Liška.

Úpravou prošel i samotný tunel Valík. Odfrézována tady byla sedm a půl centimetru silná cementobetonová vrstva. Pracovníci ji nahradili asfaltovým souvrstvím. Díky použité směsi je teď průjezd Valíkem mnohem tišší.

„Stavba stála 278 milionů korun. Na obchvatu Plzně jsou teď plně průjezdné všechny sjezdy z dálnice D5 i nájezdy na ni, “ řekla Tereza Primová z Ředitelství silnic a dálnic. Až do 4. září jsou před sjezdem na Litice na 80. kilometru dálnice uzavřené v obou směrech levé jízdní pruhy. Řidiči mohou dočasně použít také odstavný pruh.