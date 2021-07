Epidemiologové uvádějí, že mezi nakažení jsou nejčastěji mladí lidé. Hygiena proto chystá zesílit kontroly v klubech a na kulturních akcích.

V kraji za den přibývá zhruba 30 až 40 infikovaných a podle ředitele Krajské hygienické stanice (KHS) Plzeň Michala Bartoše je současný nárůst jiný než v předchozích vlnách, týká se totiž především mladých lidí ve věku od 15 do 30 let. „Mladí nejsou v dostatečné míře očkovaní, mají spoustu kontaktů a při setkávání zřejmě nedodržují opatření,“ vysvětlil ředitel s tím, že hygiena má z několika hromadných akcí, jako jsou pomaturitní večírky a oslavy, nahlášené pozitivní osoby. „Proto plánujeme rozšířené kontroly na bary, kluby a podobné akce,“ doplnil.

Hygienici museli kvůli koronaviru v kraji uzavřít už tři tábory. „Z toho dva o uplynulém víkendu,“ poznamenal Bartoš. Tábory byly uzavřeny po jednom na Rokycansku, Tachovsku a severním Plzeňsku. Celkem muselo do karantény 160 dětí, které si odvezli rodiče.

V regionu stále dominuje britská mutace, Bartoš ale nevyloučil ani výskyt indické mutace, tzv. delty. „U několika vzorků máme silné podezření. Sekvenace (laboratorní proces, který dokáže určit mutaci viru – pozn. red.) je dlouhodobá záležitost. Deltu tak zatím nemáme potvrzenou, ale lze předpokládat, že ty vzorky jako indická mutace vyjdou,“ sdělil.

Bartoš zároveň upozornil, že delta se oproti ostatním variantám šíří výrazně rychleji a je záludnější. „U mladších lidí má mírný průběh, klasické příznaky se u delty tolik nevyskytují. Dost často se stává, že nakažený pociťuje třeba pouze bolest v krku, nejde na test a virus nevědomky šíří dál,“ popsal.

V kraji se rovněž objevila mutace beta, tedy jihoafrická varianta viru.

Nejhorší je Plzeň sever

Na kapacitách nemocnic se počet nově nakažených neprojevil. „Hospitalizovány jsou jen jednotky pacientů a doufejme, že to takto vydrží. Proočkovanost u starší populace je výrazně vyšší než u zbytku. Navíc nyní přibývá od 20 do 40 infikovaných denně. Na jaře to bylo i třeba 1800 za den,“ porovnal Bartoš.

Ministerstvo zdravotnictví na webu uvádí, že situace je nejhorší v okrese Plzeň-sever, kdy na 100 tisíc obyvatel přibylo za posledních sedm dní 43,39 pozitivních osob,. Následuje Rokycansko s 42,43 infikovanými a okres Plzeň-město s 42,09 nakaženými lidmi.