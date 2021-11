Chcete pomoci? Přispívat můžete na transparentní účet č. 123-5168620257/0100

Iveta Králová s partnerem, kteří mají navíc v pěstounské péči tři děti, se tak náhle ocitli ve svízelné životní situaci. Žena s dětmi ve věku dvanáct, devět let a sedmnáct měsíců nyní dočasně žije v náhradním ubytování, její přítel pracuje od rána do večera na vyhořelém statku, aby se do svého domova mohli co nejdříve vrátit.

Usedlost začala hořet brzy ráno, v neděli 3. října. „Po sedmé hodině mě probudil přítel, že hoří, v tu chvíli byly plameny už na střeše. Okamžitě jsme s dětmi vyběhli ven, stihla jsem si vzít alespoň nějaké osobní věci,“ vzpomíná žena se slzami v očích.

Rodina pak venku pozorovala, jak se požár rozšiřuje i nad obytnou část statku a oheň ničí nově zrekonstruovaný dětský pokoj. „To už jsme všichni brečeli. Den před touto událostí si děti do pokojíčku skládaly knížky a hračky. Cítila jsem strašnou bezmoc, nedá se to ani popsat,“ líčí žena.

Oheň vzplál v části statku, kde měla rodina výrobnu dřevěných briket. Piliny, ze kterých se brikety vyrábí, se samovolně vznítily, chytla dílna a stroje, plameny se pak rozšířily na střechu nad obytnou část. Rodina neměla majetek pojištěný.

Během požáru seděla Iveta Králová v autě a zkázu pozorovala. Byla podle svých slov tak v šoku, že jí zdřevěněly nohy a nemohla vstát. „Přišli za mnou lidé, abych na tu hrůzu nekoukala, ale já jsem se nemohla postavit. Bylo to hrozné,“ podotýká žena.

Rodině už během požáru nabídlo pomoc několik lidí. „Pobývali jsme pár dní u známých v Písku a pak nám pan starosta Všerub nabídl bydlení v prázdném baráčku. Pán, který domek vlastní, za námi přijel a řekl, že nám tam to bydlení připraví. Jsme za to moc vděčni. Všem bych chtěla moc poděkovat,“ dojímá se Králová.

Rodině chybí na opravu dílny a obytných prostor finanční prostředky. Václav Huml, starosta Líšťan, pod které Lipno spadá, jim zařídil transparentní účet, kam mohou lidé přispět libovolnou částkou. Žena by rovněž pro sedmnáctiměsíční batole uvítala sunar.

PRÁCE OD RÁNA DO VEČERA

Ivetin přítel pracuje na rekonstrukci statku od rána do večera. „Na pomoc mu přijeli i moji dva dospělí synové, kteří si vzali dovolenou. Chtěli bychom se tam co nejdříve nastěhovat, ale práce je tam strašně. Co nezničil oheň, to zničila voda,“ říká žena s tím, že prioritou je opravit střechu a v obytné části pokoj po pokoji. Vše je promáčené a zpuchřelé. „Pokud se nám podaří sehnat ještě nějaké peníze, tak bychom se vrhli na opravu dílny a strojů. Bude to ještě velice náročné,“ je si jistá.