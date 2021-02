Podle vodohospodářského dispečera Jana Bláhy z Povodí Vltavy není situace v kraji nijak dramatická. "Jsou zvýšené průtoky na úrovni někde i více než třicetidenní, někde i jednoleté vody. První stupně povodňové aktivity jsme zaznamenali na toku Radbuzy, v povodí horní Mže nad vodním dílem Hracholusky, dále také na Střele a přechodně na odtoku z vodního díla Klabava," řekl Deníku Bláha s tím, že v horních částech Klabavy toky klesají a pozvolný pokles by měl přijít během čtvrtečního večera a pátku. "Berounka bude vlivem dotoku mírně stoupat během čtvrtka a pátku. Poté by mělo k poklesu dojít i tam," sdělil vodohospodář a dodal, že rozhodující bude víkendové počasí. "Další srážky očekáváme v sobotu, ale tam ještě není úplně jasné množství. Podle toho pak budeme dále na našich vodních dílech přizpůsobovat odtoky," uzavřel.

Meteorologové předpokládají, že o víkendu bude nad celým územím Plzeňského kraje převažovat velká oblačnost. "V sobotu by měly být četnější srážky v severní části Plzeňského kraje. V neděli očekáváme zpočátku jen lokální déšť, během dne však bude srážek přibývat a postupně přerůstat ve smíšené přeháňky," uvedl Josef Cink z plzeňského hydrometeorologického ústavu. V neděli v podvečer by pak mělo začít sněžit ve vyšších polohách, postupně i ve středních a nižších. "V sobotu přes den očekáváme dva až šest stupňů, v noci na neděli mínus jeden až plus tři stupně. Denní teploty v neděli se budou pohybovat od 0 do 4 stupňů, noční od plus dvou do mínus dvou stupňů," doplnil Cink.