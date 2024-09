Do postižených oblastí zamířilo před několika dny 19 příslušníků Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, které teď vyměnily čerstvé síly. Regionální hasiči pomáhají například na Jesenicku a na Bohumínsku.

Do Jeseníku a okolních obcí, které patří k nejvíce zasaženým lokalitám, vyrazila ve čtvrtek také družstva dobrovolných hasičů z Bílé Hory a Janovic nad Úhlavou. Dobrovolné hasiče nabídlo Hasičskému záchrannému sboru České republiky město Plzeň po vzájemné dohodě se starosty plzeňských městských obvodů.

„Díky vstřícnosti starostů našich obvodů se nám podařilo domluvit se na společném postupu také s hasičským záchranným sborem. Kromě hasičů z Bílé Hory nabídli pomoc také družstva z Bolevce, Litic, Božkova, Radobyčic, Doubravky, Červeného Hrádku a Malesic. Chtěl bych všem, kteří se zapojili, velmi poděkovat. O to víc mě těší, že hasiči využijí právě techniku, kterou jsme jim v pondělí předali, konkrétně třímístnou terénní čtyřkolku,“ řekl primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Čtyřkolka pomůže například při převozu hasičů, ale rovněž s distribucí materiálu nebo potravin na místa, ke kterým jsou kvůli povodni zničené příjezdové cesty. „Protože budou převážně likvidovat škody, které voda napáchala, vyrážejí také s kalovými čerpadly, vysavači vody, motorovými pilami, elektrocentrálami a dalšími prostředky. Budou odklízet bahno, sutiny nebo polámané stromy,“ informoval starosta Litic Michal Hausner.

Dodal, že dvě zmíněné jednotky zůstanou na místě zhruba týden a pak budou dle potřeby vystřídány hasiči v rámci dalšího odřadu. „Všichni dobrovolní hasiči, kteří v rámci Plzně nabídli pomoc, jsou připraveni k okamžitému odjezdu,“ dodal.

V pátek po poledni odcestovalo do Jeseníku i 17 vybraných strážníků Městské policie Plzeň do Jeseníku. Cílem jejich cesty je poskytnout pomoc při odstraňování následků této přírodní katastrofy a podpořit místní obyvatele i záchranné složky při obnově zasaženého města. Sedmnáctka bude na místě pomáhat s úklidovými pracemi, odstraňováním naplavenin a zbytků po povodních a bude k dispozici pro jakékoli další úkoly. Velitel Městské policie Plzeň poděkoval všem strážníkům.

Do České vsi na Moravě odjeli na začátku týdne hasiči a dobrovolníci ze Stodu.

Zejména díky darům veřejnosti vyjela v pátek brzy ráno dodávka s pěti paletami materiální pomoci a náčiním na úklid z Diecézní charity Plzeň. Cílem byla Ostrava, konkrétně Diecézní charita ostravsko-opavská. Ta se postará, aby se materiální pomoc co nejrychleji dostala lidem v oblastech nejvíce zasažených povodněmi.

„Jsem v kontaktu s místními koordinátory a materiální pomoc je aktuálně velmi potřebná a rozhodně je dobré, že dokážeme na celou situaci rychle reagovat a pomoc tam do víkendu zajistit,“ říká vedoucí Terénní krizové služby Lada Vlčková. Sama je koordinátorkou mimořádných událostí pro charitní služby v Diecézi plzeňské, rozkládající se na území Plzeňského a Karlovarského kraje.

Sbírka trvala necelé čtyři dny a veřejnost na ni ochotně reagovala darováním potřeb nezbytných pro úklid vyplavených domácností. Obsahem dodávky jsou tedy různé čistící a dezinfekční prostředky, kbelíky, pytle, hadry, rukavice, ale také větší nástroje jako smetáky, lopaty a stavební kolečko. Darována byla i zánovní elektrocentrála. Část sbírky byla vybrána ve spolupráci s Farní charitou Horšovský Týn v Komunitním centru Horšovský Týn a převezena do Plzně. Z dalších darů se v koordinaci s krizovým štábem Charity Česká republika podařilo zajistit vysoušeče, tlakové čističe a termosky. Nechybí balená voda a dodávka byla doplněna i trvanlivými potravinami.

Celou přepravu zajišťuje bezplatně společnost Divadelní služby Plzeň, jež diecézní charitě významně pomohla už dříve s přepravami materiální a potravinové pomoci pro uprchlíky v prvních měsících po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Děkujeme za pomoc.

Veřejnost může úklidové prostředky a náčiní, případně i technické vybavení (vysoušeče, tlakové myčky apod.) pro lidi v záplavových oblastech stále darovat do střediska Diecézní charity Plzeň na adrese Cukrovarská 16, Plzeň, a to od pondělí do čtvrtka v 8–18 hodin a v pátek v 8–16 hodin. „Vyzýváme veřejnost také k darování palet, jež jsou nezbytné k převozu, nemusí se ale nutně jednat o europalety. Včasná pomoc co nejrychleji distribuovaná na místa potřeby je nyní obzvláště důležitá – za všechny dary velice děkujeme," sdělil mluvčí Diecézní charity Plzeň Petr Šimek.

Vybranou materiální pomoc bude Diecézní charita Plzeň pružně distribuovat do povodněmi zasažených oblastí díky úzce kooperující síti charit pokrývající celou republiku. Předpokládaný termín vypravení další dodávky je čtvrtek 26. září.

Situace lidí v zaplavených oblastech se ale může vyvíjet a postupně může vzniknout potřeba jiného typu pomoci. Diecézní charita Plzeň ve spolupráci s Městskou charitou Plzeň je například připravena vyslat do zasažených oblastí také sociální pracovníky, kteří budou mapovat aktuální potřeby místních lidí a poskytovat sociální poradenství, případně první psychologickou podporu.