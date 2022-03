Organizátor akce Vlastimil Lagron Deníku řekl, že už v pátek kolotoče pustí, pouze ale pro děti z Centra pobytových a terénních sociálních služeb ve Zbůchu a pro děti uprchlíků z Ukrajiny. Veřejnost se sveze v sobotu a v neděli. „Vše už je připraveno. Vypadá to, že letos přijede i velké množství stánkařů. Hlásí se stále další a další,“ sdělil Lagron s tím, že už se na úhereckou pouť po tříleté pauze nesmírně těší. „Je to událost, první pouť na Plzeň-sku a pro nás zahájení snad už normální sezony bez omezení,“ poznamenal.

Lagron doufá, že o víkendu bude příjemné počasí, protože to ovlivňuje podle něj průběh akce nejvíc. „Zatím to vypadá, že bude hezky, snad to tak i vydrží a přijde co nejvíce lidí. Naši příznivci se už určitě těší,“ míní Vlastimil Lagron.

Na návštěvníky pouti čekají i nové atrakce – Break Dance, plošina s vozíky, které se různými směry a různě rychle otáčí a velký řetězový kolotoč, jenž vyveze lidi do výšky až 40 metrů.

I přesto, že se ceny energií a pohonných hmot rapidně zvedly, chce Lagron na první pouti zachovat ceny z loňska. „Jednání o cenách byla složitá, ale nakonec jsme se na starých cenách shodli. Nicméně po úherecké pouti vše zhodnotíme a uvidíme, zda ceny na další poutě nezměníme,“ zhodnotil Lagron s tím, že za dětský kolotoč si provozovatelé účtují zhruba 40 až 50 korun. Do Úherců se těší Monika Mikuličová z Plzně. „Vezmu pětiletou dcerku, ta kolotoče miluje.“

Další velká pouť, vůbec největší v kraji, se bude konat na konci dubna v Plzni u svatého Jiří.