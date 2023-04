Počet rušených poboček v Plzni se podařilo o jednu snížit. Jedná se o poštu č. 9 v Obchodním centru Olympia, kterou řada Plzeňanů využívá při svých nákupech.

Česká pošta Plzeň 9 - Písecká ulice - OC Olympia Černice | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Tuto dobrou zprávu pro obyvatele Plzně oznámil ve středu 12. dubna primátor města Plzně Roman Zarzycký po jednání se zástupci České pošty. Vyjednávání tím ale podle něj nekončí. „Budeme dále jednat o zachování dalších dvou strategických pošt v Plzni. V tomto případě ale bude záviset na dalším jednání s manažery pošty a jednotlivými starosty,“ říká primátor Zarzycký.

„Bohužel se musíme pohybovat v rámci, který nám stát a rozhodnutí vlády umožňuje. Nemůžeme si zcela diktovat, jaké pobočky chceme a jaké ne,“ vysvětluje primátor.

V Plzni se původně mělo rušit třináct pošt, z toho dvě bezbariérové. To, že by seznam uvedených poboček určených ke zrušení mohl ještě doznat změn připustil dříve i mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Podle něj bude záležet, jak dobré budou argumenty starostů a zda návrh bude odpovídat kritériím pošty. „Necháme si vysvětlit místní pohled a pokud někde bude potřeba pobočku vyměnit, ovšem opět podle daných kritérií, podle kterých jsme postupovali, je to možné,“ připustil mluvčí.