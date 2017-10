Pospíšil novým Kalouskem? Zatím podal k topce přihlášku

Plzeň – Parlamentní volby rozhýbaly nové politické aktivity.

Jiří Pospíšil (TOP 09)Foto: ČTK

Topkaři sice na poslední chvíli přelezli pětiprocentní hranici, a získali tak zastoupení ve Sněmovně, výsledek byl ale pro ně zklamáním. Okamžitě se tak začalo spekulovat o odchodu Miroslava Kalouska z čela strany a jeho možném nástupci. Z kuloárů silně zaznívá jméno plzeňského politika a nynějšího europoslance Jiřího Pospíšila.

Může se tedy exministr spravedlnosti stát novým lídrem TOP 09? „Zatím ještě nejsem ani členem strany, natož předsedou. Takové ambice nemám,“ zdůrazňuje Pospíšil. Potvrdil jen, že do strany podal přihlášku. Šéf topkařů Miroslav Kalousek Deníku řekl, že to vítá. „Stejně jako bych byl rád, kdyby to učinil i Luděk Niedermayer (europoslanec, nestraník za TOP 09 - pozn. red.),“ řekl Kalousek. Na dotaz, že právě Pospíšil by svou popularitou mohl být tím, kdo by topkařům znovu přivábil voliče, Kalousek neutrálně poznamenal, že na stranickém sněmu může kandidovat každý do jakékoliv funkce.

CHCI JEN POMOCT

Pospíšil podle svých slov reagoval žádostí o vstup k topkařům na jejich tristní volební výsledek. „Léta s nimi spolupracuji. Když měli deset patnáct procent, nepovažoval jsem za nutné se takto angažovat, ale nyní, když bohužel ve volbách prohráli, považuji za důležité se k TOP 09 více přihlásit,“ řekl politik. TOP 09 měla v Plzeňském kraji ještě horší výsledek než na celostátní úrovni, skončila pod pěti procenty, takže ztratila jediné poslanecké křeslo obsazené Markem Ženíškem. Ten je zároveň místopředsedou TOP 09 a dříve pracoval jako Pospíšilův náměstek na ministerstvu spravedlnosti a později jako náměstek na ministerstvu zdravotnictví. „Dám si čas na rozmyšlenou,“ řekl Deníku po ztrátě mandátu a nevyloučil právě další spolupráci s Jiřím Pospíšilem.

NÁMLUVY S ODS

Úplně jiné starosti řeší v této chvíli krajské vedení vítězného ANO. Její místopředseda Roman Zarzycký při hodnocení připomíná, že skončené parlamentní volby jsou třetími v pořadí, které Babišovo hnutí vyhrálo. „Nejdřív městské, pak krajské a teď parlamentní,“ vypočítal Zarzycký. Neochota domluvit se s ANO byla v prvních dvou případech téměř okamžitá. Nyní se na celostátní úrovni spekuluje o případné koalici mezi ANO a ODS.Občanští demokraté v Plzni to však vyloučili téměř okamžitě. „Neumím si to představit, ostatně předseda ODS Fiala to řekl jasně, že koalice s ANO nepřipadá v úvahu,“ řekl už v neděli předseda regionální ODS Martin Baxa. Přitom právě v jeho případě by mohla přijít čistě teoreticky slušná nabídka například na ministerstvo kultury. Baxa už má funkcí tolik, že některé bude muset zřejmě ukončit. Kromě toho, že se stal čerstvým poslancem Parlamentu ČR, je už uvolněným náměstkem primátora pro kulturu a neuvolněným kulturním náměstkem hejtmana, kromě toho se nevzdal ani zkráceného úvazku učitele zeměpisu na gymnáziu.