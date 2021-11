Adventní trhy, které v Plzni trvají vždy měsíc a jsou jedny z největších v Česku, jsou pro pořadatele a řadu prodejců v celoročním podnikání klíčové. Dnes večer musely po vládním nařízení skončit. „Je to totální podpásovka. Situace je likvidační, jsme úplně vyřízení. Kdybychom prodejcům neumožnili, že nám mohou nájemné za stánky uhradit až v průběhu konání trhů, tak jich nedorazila ani polovina. V tuhle chvíli mám vybráno 5 až 10 procent nájemného. 90 procent nájemného, což jsou stovky tisíc korun, možná až milionů, jsme zatím neviděli,“ řekl organizátor trhů Jaroslav Strohschneider, který se rozhodl projednat současnou situaci s právníky a zvažuje žalobu.

„Nebyl sebemenší náznak, že trhy uzavřou. Proč nám to neřekli 14 dní dopředu, že je to možné? Jsme venku na vzduchu, trhovci jsou naočkovaní a v rouškách. Proč budou obchodní centra s tisícovkami lidí otevřená a venku je to problém? Je to úplně nepochopitelné. S většinou organizátorů trhů jsme v republice jsme v kontaktu a společnými silami budeme dávat dohromady žalobu. Máme tu ohromné zásoby nápojů a co teď s tím? Nabízíme tu pravý norimberský svařák za stovky tisíc korun na měsíc dopředu a ten teď máme vylít do kanálu?,“ uvedl dále provozovatel.

Demontáž stánků podle něj nepřichází v úvahu. „Stánky tu budou i nadále stát, v některých zůstane i zboží, to záleží na každém prodejci. Jejich demontáž ale určitě neproběhne. Budeme vyčkávat, jestli se stanovisko vlády ještě nezmění. V tuhle chvíli jsme v tak zoufalé situaci, že i kdyby nás měli ohradit plotem s tím, že na trhy budou smět jen očkovaní nebo kdyby mohli trhovci prodávat jídlo a pití pouze s sebou, tak na to přistoupíme," dodal Strohschneider.

Oblíbené ruské kolo zůstává

Naštvaní nebyli jen pořadatelé a trhovci, ale i návštěvníci. „Je to prasárna, jsem neskutečně vytočená. Prodejci tu hrozně zkusili. 14 dní dopředu zboží připravovali, a to ve dne v noci. Ať si to každý z těch papalášů zkusí a pak uvidí,“ uvedla jedna ze zákaznic.

Zrušeny nebyly jen plzeňské adventní trhy, ale i veřejné rozsvícení vánočního stromu, které bylo naplánované na neděli. Plzeň letos zvolila 15 metrů vysokou jedli obrovskou a její rozsvícení bude přenášet online. Dovezla ji z Teplé na Chebsku.

Novinkou letošních trhů bylo 28 metrů vysoké ruské kolo, na které se stály dlouhé fronty. To ale zůstane i nadále v provozu.

Prodejci na plzeňských trzích dnes v 18 hodin zapalovali svíčky jako poslední rozloučení, takzvaný pohřeb trhů.

Všechno jsme dodrželi a přece nás zavřeli

Trhy definitivně skončily v šest hodin odpoledne. Ještě předtím naposledy zatroubil před zcela zaplněnému prostranstvím ponocný. „Všechno jsme dodrželi a přece nás zavřeli,“ zahlásil ve své říkance, kterou prokládal troubením na roh. Trhovci pak začali spěšně uzavírat své stánky. Když trhy pohasly, ozval se mezi lidmi nespokojený pískot. „Hanba, hanba,“ skandovalo náměstí. Trhovci pak postupně pokládali zapálené svíčky k hlavnímu pódiu, coby gesto posledního rozloučení s adventními trhy. „Vláda definitivně pohřbila Ducha Vánoc,“ pronesla z pódia zástupkyně provozovatele trhů.