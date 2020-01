Prodavačky v obchodech i nakupující se nahrnuli k výlohám či dveřím a pozorovali dění na ulici. Málokdo asi na první pohled poznal, že pod hábity a turbany se nachází poslankyně parlamentu a plzeňská zastupitelka Ilona Mauritzová, biskup plzeňský Tomáš Holub a hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. Poznat možná nebyli, jejich zpěv však byl slyšet dobře, navíc je podpořili malí zpěváci z plzeňského sboru Jiřičky.

Všichni tři vyšli nejen do ulic jako tři králové, vybírali peníze v rámci charitativní tříkrálové sbírky.

„Můžu zpívat sólo, a to mě těší,“ smál se pod začerněnou tváří biskup Tomáš Holub, jen co dozpíval: 'A já černej vystupuju a nový rok vám vinšuju'. Vzal totiž na sebe roli černého krále Baltazara. Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard pak byl králem Kašparem, zastupitelka města Ilona Mauritzová Melicharem. Tříkrálové symboly K+M+B psané na dveře tedy v Plzni zároveň symbolizují, že daným místům popřál do nového roku také kraj, město i biskupství.

„Kostýmy máme půjčené z divadla,“ prozradil Josef Bernard. Dodal, že v plánu mají obejít několik institucí, především krajské a městské úřady, biskupství i banku nebo univerzitu či škodovku. „Letos jdeme společně – tedy kraj, město a biskupství – už po čtvrté. Loni se jen naší hlídce podařilo vybrat více než sto tisíc korun,“ podotkl hejtman. „Letos s nimi jdu poprvé a jsem tady moc ráda. Jiřičky skvěle zpívají,“ uvedla Mauritzová.

„Mě to moc baví. Zpíváme a vybíráme peníze do zapečetěných pokladniček a nejsme ve škole,“ usmála se Lili Pomajová, jedna z Jiřiček, které po celý den doprovázely tři krále z kraje, města a biskupství.

Vedoucí Jiřiček Jarmila Procházková podotýká, že malí zpěváci z Jiřiček jsou rozděleni do mnoha skupin a spolu s dospělými koledují po celé Plzni. „Děti se však střídají, každý den chodí koledovat někdo jiný,“ říká Jarmila Procházková a dodává, že tříkráloví koledníci z Jiřiček budou chodit s kasičkami ještě tento týden i příští pondělí. Peníze, které se při tříkrálové sbírce vyberou letos, budou využity na podporu několika projektů, které jsou zaměřeny na pomoc seniorům, matkám s dětmi v obtížných situacích či osobám bez přístřeší nebo se zdravotním postižením.

Tříkrálovou sbírku už po dvacáté pořádá Charita České republiky. Loni se v Plzni vykoledovalo téměř tři čtvrtě milionu korun.