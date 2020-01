Spánkovými poruchami trpí 17 procent mužů a devět procent žen ve středním a vyšším věku. Řádný spánek například zlepšuje imunitu, pomáhá předcházet cukrovce a cévním onemocněním, zlepšuje výkony v práci nebo posiluje paměť.

Podle lékařky Kristy Plickové ze spánkové laboratoře Fakultní nemocnice v Plzni poruchu zaznamená nejprve okolí pacienta. Postiženým lidem pak hrozí kardiovaskulární onemocnění, cukrovka nebo vysoký cholesterol.

Přibývá pacientů, kteří mají problémy se spánkem?

O těchto potížích se v současné době více mluví a staly se tím pádem známější, takže pacienti jsou k nám na vyšetření odesíláni častěji jak praktickými lékaři, tak otorinolaryngology či kardiology. Lidé si začínají více vážit zdraví a chtějí se léčit. Myslím ale, že nárůst počtu pacientů je každý rok zhruba stejný.

Jaké jsou nejčastější příčiny poruch spánku?

Na prvním místě je to rozhodně obezita, která v naší populaci v posledních letech narůstá. Dále jsou to překážky v oblasti horních cest dýchacích, například zvětšené krční mandle, povislé měkké patro nebo deformity obličeje – zapadlá brada, menší nebo podsaditější krk. Častěji tyto problémy mívají muži, udává se dvakrát až třikrát častěji než ženy. Velkou roli hraje rovněž poloha při spaní. Pokud lidé spí na zádech, dýchací cesty zapadají a zástav dechu je více.

Jak člověk pozná, že má problém se spánkem? Jak se to projevuje?

Potíže nejčastěji poprvé pozná okolí, když dotyčný začne chrápat a při podrobnějším pozorováním se přidávají rovněž zástavy dechu. Na tyto obtíže však také mnohdy upozorní partner. Sám nemocný si poruchu uvědomuje až v pozdějším stadiu, kdy se začíná probouzet, a jeho spánek tak není kvalitní. V noci se hlavně kvůli zástavám dechu špatně vyspí. Po nekvalitním spánku následuje velká únava, která u některých jedinců vede až k usínání během dne při běžných činnostech. Například u sledování televize nebo jakmile se člověk dostane na chvíli do klidu, kdy si třeba sedne do křesla a usne. Pacienti také usínají v našich čekárnách při čekání na ošetření nebo v dopravních prostředcích. Samozřejmě nejzávažnější je to za volantem, kde vzniká riziko mikrospánku.

Jak se problém může projevit na zdraví?

Obtíže se spánkem přispívají k řadě onemocnění. Kupříkladu vysoký krevní tlak se rozvíjí rychleji. Nejprve se fixuje během noční fáze, později rovněž během dne a z toho zase vyplývají další, hlavně kardiovaskulární onemocnění. U pacientů je také prokázané vyšší riziko infarktu myokardu, cévní mozkové příhody či srdeční arytmie. Ta vzniká z nepravidelného dechu a rovněž srdce začne nepravidelně bít. Se spánkovou poruchou je taktéž spojeno vyšší riziko cukrovky nebo vysokého cholesterolu.