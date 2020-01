V řadě nemocnic Plzeňského kraje se meziročně zvýšil počet nově narozených dětí. Maminky dávaly v minulém roce přednost spíše menším, rodinným nemocnicím.

Rok od roku přibývá porodů v Mulačově nemocnici v Plzni – loni zde přišlo na svět o 235 dětí více než v roce 2018. „Za rok 2019 se narodilo celkem 937 dětí. Je to o 235 více než předešlý rok, kdy bylo dětí celkem 702,“ uvádí mluvčí nemocnice Eva Milerová. S nárůstem porodů podle ní nepochybně souvisí rekonstrukce porodnice z roku 2018.

Počty porodů se meziročně prakticky nezměnily ve Stodské (SN), Klatovské (KN) a Domažlické nemocnici (DN), ve kterých se za rok 2018 i za rok 2019 narodilo více než 1750 dětí. „Vedení všech tří porodnic pořádá v intervalu jednoho měsíce (KN a DN) až šesti týdnů (SN) neformální setkání s těhotnými ženami, kde se mohou seznámit se zástupci porodnice, zeptat se na cokoli, co souvisí s porodem a péčí o novorozence i rodičku, a prohlédnout si zázemí porodnice,“ hodnotí mluvčí Krajských nemocnic Jiří Kokoška.

Klatovy rekordní

Pro Klatovskou nemocnici je každý rok v rámci porodnosti rekordním. V roce 2016 tam přišlo na svět 775 novorozenců, v roce 2017 už to bylo 803, rok nato 849. Vloni se počet narozených dětí v Klatovech opět navýšil, bylo jich 878 – 431 chlapečků a 447 děvčátek. „Vyšší porodností tak pokračuje trend z minulých let. Jsme velmi spokojení. Navyšování vychází především ze spokojenosti rodiček. Je důležité, aby byly spokojené na našem pracovišti, aby odcházely s pocitem, že se o ně personál dobře staral a že jim zázemí, které jsme připravili, po odborné stránce i po stránce komfortu vyhovuje,“ uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení Bohumil Kuneš. Za nárůstem porodů stojí i to, že do klatovské porodnice jezdí maminky i z okolních okresů, především z Domažlicka, ale i z celé republiky.

Ve Fakultní nemocnici Plzeň se naopak meziročně snížil počet nově narozených dětí o 314 miminek.