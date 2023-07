S velkým zájmem veřejnosti se setkala rozlučková jízda poslední vysokopodlažní tramvajové soupravy T3R-P plzeňské MHD. Většinu z nich přilákala unikátní možnost projet se Plzní ve třech spřažených vozech tohoto typu tramvaje a získat i pamětní jízdenku na tento den.

S velkým zájmem plzeňské veřejnosti se setkala rozlučková jízda poslední vysokopodlažní tramvajové soupravy T3R-P. | Video: Deník/Pavel Bouda

Každý spoj MHD v Plzni, kterým příště vozy tohoto typu pojedou, bude už bezbariérový. „Tramvaje T3 začaly v Plzni jezdit už v září 1964, ale konkrétně tyhle byly dodané do Plzně v 80. letech. Rozdíl v řízení v porovnání s těmi moderními je veliký, ale i když koncepčně vychází z 60. let, po jejich modernizaci a úpravách se s nimi jezdilo příjemně. Jen to nastupování s kočárky nebo s invalidními vozíky nebylo moc pohodlné,“ říká Jiří Trnka, technik elektrické dráhy, který má na starosti provoz historických vozidel a sám jezdí brigádně jako řidič tramvaje, ale i trolejbusu nebo autobusu už od roku 2001.

„Já jsem v šedesátých letech jako student jezdil v tramvaji brigádně jako průvodčí. Ale to bylo v těch starších, ve vozech T1 a T2. Pamatuju si ale, kdy tyhle tramvaje T3 vyjely poprvé spřažené, tedy dvě v soupravě. To bylo v roce 1975. V prvním voze už byl samoobslužný provoz a ve druhém voze byl ještě průvodčí. Soupravy jezdily na nejfrekventovanější lince č. 1, která tehdy propojovala Slovany a Bory,“ vzpomíná pamětník Jiří Rieger, který se přišel na rozlučkovou jízdu také podívat.

Poslední jízda tramvaje T3 ulicemi Plzně z pohledu řidiče

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Ukončení provozu oblíbené tramvaje ale neznamená, že se s ní Plzeňané už v provozu nesetkají. Plzeňští dopraváci během letoška vyřadí zatím polovinu tramvají typu T3R-P z celkového počtu 20 kusů. To umožní řadit zbylé vozy T3R-P už jen jako zadní vozy souprav, kde je přední vůz nízkopodlažní.

„V letošním roce postupně přebíráme deset nových plně nízkopodlažních tramvají Škoda 40T, díky kterým můžeme nyní zaručit 100% nízkopodlažnost u všech našich spojů. To se nám povedlo jako prvnímu českému dopravnímu podniku s tramvajovým provozem,“ říká Jiří Ptáček, generální ředitel PMDP s tím, že část tramvajových vozů T3R-P bude směřovat na Ukrajinu jako pomoc tamní hromadné dopravě. K úplnému vyřazení vysokopodlažních tramvají dojde po dodání dalších 10 kusů tramvají 40T z plzeňské Škodovky. K tomu by mělo dojít v roce 2025. Od dubna 2018 jsou v Plzni už plně nízkopodlažní všechny trolejbusy a od září 2019 i autobusy MHD.

Na nákup nových vozů se povedlo získat evropskou dotaci z programu IROP – nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu, kdy v letošním roce dotace pokryla 70 % nákladů na pořízení osmi tramvají 40T, v celkové výši téměř 300 mil. Kč. Ze stejného programu by mělo být hrazeno dalších pět velkokapacitních tramvají.

Dopravní komplikace ve Skvrňanech a na Borech. Začínají opravy důležitých ulic

A ještě jedna zajímavost na závěr. Nedávno, 29. června, to bylo přesně 124 let, kdy v roce 1899 vyjela v Plzni poprvé tramvaj typu Křižík & Brožík. František Křižík do ní dodal elektrickou výzbroj a samotný vůz vznikl v karosárně Václava Brožíka. Ta stávala v Plzni U Jána, zhruba v místech, kde dnes sídlí Policie ČR. Tramvaj měla maximální kapacitu 18 cestujících a do ulic města vyjela s přídomkem „primátorský vůz“.