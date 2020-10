V prostorách tržnice U Práce byl přistižen při konzumaci alkoholu 44letý muž. O zákazu věděl, ale domníval se, že na daném místě to neplatí a odmítal záležitost řešit. Strážníci muži nedopitou láhev s vínem odebrali a celou věc postoupí k dořešení správnímu orgánu.

Obdobný obrázek se naskytl jiné hlídce ve stejnou dobu na náměstí T.G. Masaryka. Trojice osob bez domova popíjela na schodech do budovy Obchodní akademie. Muži si navzájem mezi sebou podávali plastovou láhev s vínem a nahlas o sobě dávali vědět. Na upozornění strážníků, že se na veřejnosti alkohol konzumovat nesmí, vůbec nereagovali a vesele si popíjeli dál. Všichni tři muži byli vyzváni k provedení dechové zkoušky. Každý z nich nadýchal přes tři promile. U 39letého muže ukázal přístroj na měření hladiny alkoholu nejvyšší hodnotu, a to 3,75 promile. Že by se trojice něčeho dopustila, odmítala připustit. Nedopitá láhev vína byla mužům po předchozí marné výzvě odejmuta. Dále se bude záležitostí zabývat správní orgán.

O dvě hodiny později se ale setkali strážníci s muži znovu. Dva z nich tentokrát popíjeli víno z láhve na pomníku „Díky Ameriko“. Oba se dostali pitím alkoholu do takového stavu, že se nebyli schopni bez pomoci postavit na nohy. Když byli strážníky vyzváni, aby jim vydali věc spojenou s podezřením z přestupku, tak jeden z nich zareagoval slovy: „To to radši vyleju sám‘‘ a následně láhev s vínem za sebe vylil. Další cesta dvojice vedla na záchytku. Po vystřízlivění s nimi bude dořešeno přestupkové jednání, kterého se dopustili.