„První kolo soutěže se za velkého zájmu veřejnosti konalo loni na podzim. Situace byla letos na jaře pro podnikatele opět velmi složitá, s aktuálním rozvolněním nastává ten pravý čas je znovu v Plzni podpořit. Chceme motivovat Plzeňany, aby své oblíbené restaurace, kavárny či cukrárny nebo bistra nenechali padnout,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa.

Podle Vincenta Bodrova z iniciativy Musíme si pomáhat v Plzni je do projektu zapojeno 120 podniků. Ty budou od června označené černým srdcem. „Další podniky mají stále možnost se registrovat,“ řekl Bodrov s tím, že projekt je tentokrát zaměřen především na gastro scénu. „Princip projektu spočívá v tom, že návštěvníci do soutěže zapojených restaurací, kaváren či bister sbírají razítka za útratu na hrací karty, které pak odevzdávají organizátorům. Razítko dostane člověk při útratě nad 100 korun. Na rozdíl od minulého kola bude možná i on-line registrace. Hrací karty pak budou slosovány a jejich majitelé tak mohou získat některou ze zajímavých cen. Hlavní výhrou bude tentokrát elektroskútr,“ dodal.

Seznam podniků bude zveřejněn na www.musimesipomahatvplzni.cz. Průvodcem po plzeňských kavárnách a restauracích se stane Filip Koryta, alias Dr. Filipitch, mistr republiky ve slam poetry. Vyplněné karty budou lidé vhazovat do schránky na náměstí Republiky u Turistického informačního centra. Podmínkou pro zařazení do slosování bude karta s 10 razítky. Každý účastník musí před vhozením karty do schránky odtrhnout kontrolní ústřižek a ten uchovat. Na základě výsledků slosování se pak může přihlásit se svým výherním číslem u uvedené kontaktní osoby a domluvit se na vyzvednutí výhry.

Protože druhé kolo soutěže bude probíhat během tří letních měsíců, budou pořadatelé motivovat účastníky průběžným losováním drobných cen v podobě voucherů na konzumaci v zapojených restauračních podnicích. Soutěž vyvrcholí v září vylosováním 11 výherců. Kromě hlavní ceny, jíž je elektroskútr, budou dalšími deseti cenami vstupenky do oblíbených kulturních a turistických cílů.