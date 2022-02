Mnoho z lidí bydlelo na ubytovně přes deset let, při hledání nového bydlení proto potřebovali intenzivní podporu. Všem se podařilo zajistit přechod na jiné ubytovny, případně do azylových domů, jedna seniorka dostala od města přednostně přidělený byt. „Bylo potřeba rychle jednat a zjistit, co lidé v ubytovně potřebují. De facto si několik organizací rozdělilo ubytované a začalo s nimi situaci řešit individuálně,“ řekl David Šlouf, náměstek plzeňského primátora.