Je už něco, na čem jste se s ministerstvem dohodli?

Teprve se na tom pracuje. Představili jsme plán a konkrétní návrh a diskutovali jsme určité parametry. Pan ministr Havlíček se ještě večer sejde s panem premiérem Babišem a o výsledcích mě informuje. Poté budeme řešit konkrétní znění podpor.

Jak by tedy podle vás měla podpora vypadat?

Kvůli okamžitému uzavření zařízení musí být hlavně rychlá a přímá. Jednali jsme tedy o oblastech, které by gastronomii nejvíce pomohly – tedy o mzdách zaměstnanců, platech nájemného, o kompenzacích tržeb, pomoci s prodloužením moratoria na platbu půjček a leasingů a o dalších věcech.

Plánujete ve vašich restauracích otevřít alespoň výdejová okénka?

Zvažujeme, zda otevřít okénko, ale není to jednoduché. Vše závisí na tom, jaká forma pomoci přijde ze strany státu, protože to nám pak dá výhled na to, jak můžeme plánovat do budoucna.

Hovořili jste již se zaměstnanci?

Řešíme, jak před zaměstnance předstoupíme a řekneme jim, co všechno to pro nás znamená. Ale samozřejmě, že mají obavy. Uvidíme, co jednání přinesou.