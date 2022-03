Pomáhá, kde může. Sama je přitom na vozíčku

Plzeňanka Anna Stejskalová (62) je už řadu let aktivní dobrovolnicí. Dochází za seniory do Domovinky, pomáhá členům Vozíčkářů Plzeňska nebo při akcích Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM. I přes to, že je sama na vozíku, chce být osamělým lidem oporou v jejich těžkých životních situacích. Za své činy byla nominovaná mj. na cenu Křesadlo.

Dobrovolnice Anna Stejskalová. | Foto: Archiv A. Stejskalové

„Odjakživa se snažím pomáhat, kde můžu. Když někde na ulici vidím, že má někdo problém, jdu mu nabídnout pomoc. Přijde mi to přirozené. Když bych se ocitla v nějaké složité situaci já, byla bych ráda, kdyby se mi někdo zeptal, jestli něco nepotřebuji,“ vypráví Stejskalová, která se k dobrovolnictví u TOTEMu přihlásila během pandemie covidu. První pomoc pro psy je hitem. Vyučuje ji Červený kříž „Rozvážela jsem třeba „TOTEMové noviny“ nebo lidem jezdila nakupovat jídlo a roušky. Dnes mám čtyři klienty, kterým telefonicky dodávám odvahu. Řešíme, co je momentálně trápí. S některými se ale také vídám osobně. Lidé potřebují sociální kontakt a vědět, že nejsou na těžkou životní situaci sami,“ dodává dobrovolnice, která také dříve dělala „pohádkovou babičku“ dětem v mateřských školách, kde předčítala pohádky. Její láskou je plzeňský fotbal, zápasy navštěvuje pravidelně. „Plzeňskou Viktorku miluju. Hokej mám také ráda, ale na ten nechodím. Víte, já totiž nestíhám. Nemůžu ještě chodit na hokej, to už bych opravdu na nic neměla čas,“ říká dále Stejskalová. Limberský: Smekám před klukama, kteří chodí před fotbalem do práce I jako vozíčkářka se ráda účastní charitativních běhů. „Je to hlavně o těch lidech, kteří běží se mnou a podporují mě. Pochopitelně, že když oni uběhnou 10 kilometrů, já za stejnou dobu ujedu jen pět. Ale jsou to strašně fajn akce. Letos chci určitě běžet 22. června olympijský běh,“ uvádí. Seznámit se s tím, co dobrovolnictví konkrétně přináší, budou moci lidé ve dnech 18. a 19. března 2022 v DEPO2015 v Plzni, kde se uskuteční Dny dobrovolnictví v Plzeňském kraji. Během dvou dnů se tu setkají jak dobrovolníci, tak jejich koordinátoři, klienti, podporovatelé či studenti. Akci pořádá Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM a Regionální dobrovolnické centrum Plzeňského kraje.