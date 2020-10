Co podle vás volby přinesly?

Několik zajímavých věcí. Za prvé úspěch dvou volebních koalic, v případě STAN v čele s Josefem Bernardem možná ještě větší, než se čekal, protože původní předpoklady až k 15 procentům nesměřovaly. V případě koalice ODS s TOP 09 to byla taková velká neznámá, jak spojení na voliče zapůsobí. Musím říci, že oba projekty byly úspěšné. Hnutí ANO dle předpokladů vyhrálo, dalo se však očekávat, že vyhraje s větším rozdílem. To znamená že potenciál nevyužilo. To, co se očekávalo, byť ne tak dramaticky, byl propad sociální demokracie. Ta je v Plzeňském kraji tradičně silná a nakonec bojovala o holé přežití. Rovněž KSČM zaznamenala velký neúspěch a v zastupitelstvu se pohybuje na hraně přežití. Novým subjektem v krajské politice jsou Piráti.

Čím si propad ČSSD vysvětlujete?

Zřejmě se na tom podílejí dvě věci – jednak obecná situace sociální demokracie v ČR a druhou věcí je podle mě fakt, že v Plzeňském kraji scházel silný lídr. Pan Grüner je sice dlouhodobě činný na důležitých postech v krajské samosprávě a mnoho toho odpracoval, ale není to veřejná tvář.

Jak budou podle vás probíhat povolební jednání? Je možné vytvoření koalice ANO s ODS a může to ovlivnit jejich současná spolupráce na plzeňské radnici?

Určitý vliv to mít může. Lídr kandidátky ANO Roman Zarzycký je nedílnou součástí plzeňské městské koalice, na straně druhé stojí primátor Baxa, který se díky preferenčním hlasům dostal do zastupitelstva kraje. Tohle spojení si dokáži představit. Byla by to ale těsná, jednomandátová většina. Přichází otázka, zda nebudou chtít k těmto subjektům přidat ještě jeden menší. Jediný, který by se nabízel, je ČSSD. Ta by svými mandáty v praktické rovině usnadnila život koalice v krajském zastupitelstvu. Osobně si myslím, že v tuto je tohle chvíli nejpravděpodobnější varianta.

Jaké jsou další varianty?

Zaznamenali jsme, že Piráti a STAN disponující 14 mandáty budou v koaličním jednání postupovat společně, takže se nemůže stát, že jeden z nich by v koalici byl nebo nebyl. Je to zajímavý krok, se kterým si nejsem jistý, zda jim usnadní vyjednávání nebo pomůže do koalice.

Jak by se tedy do koalice mohli dostat?

Asi by se zde nabízela ta hypotetická varianta jaksi obejít vítěze voleb, byť těsného a dohodnout koalici druhého, třetí, čtvrtého (ODS, STAN, Piráti) s relativně pohodlnou většinou. Nejsem si úplně jistý, zda k tomu dojde v téhle konfiguraci, protože se otevírá téma kandidáta na hejtmana. Jednání, kdo by měl tím hejtmanem být, se mi jeví v té případné hypotetické koalici druhého, třetí, čtvrtého jako slabší. Tam je totiž silná osoba Josefa Bernarda, který by tu ambici určitě měl. Tuhle důležitou otázkou si určitě ANO s ODS vyjedná snáze.

Může to být také tím, že v plzeňských komunálních volbách v roce 2018 postoupilo vítězné hnutí ANO funkci primátora Martinu Baxovi z ODS?

Dokáži si představit, že tenhle ústupek by mohl přijít právě ve vazbě na tuto skutečnost. Vše však záleží na tom, na kolik bude trvat ODS na Iloně Mauritzové jako na lídryni. Myslím si, že to bude zajímavé jednání a že takovým jazýčkem na vahách, který si může vybírat, je ODS a TOP 09. Ti, když budou akceptovat ideu koalice s hnutím ANO za případné účasti s ČSSD, tak je to hotové. A když budou ochotni ústupku například v otázce hejtmana nebo v rozložení počtu radních, tak tu koalici „upečou“. Nejméně pravděpodobné však je, že by ODS s TOP 09 v koalici nebyli.

Jak hodnotíte volební účast, která byla navzdory covidu celkem vysoká?

Upřímně jsem pořád velkým pesimistou. Bavíme se totiž o jednotkách procent, o které se zvedla oproti běžnému standardu. Je sice druhá nejvyšší v historii krajských voleb v Plzeňském kraji, hned po volbách v roce 2008. Ale je to pořád málo v celkovém kontextu. Nemyslím si, že je to nějaký velký důvod k radosti. Hranice té reprezentativnosti toho, aby volby důkladně plnily svou roli, jakou v zastupitelské demokracii plnit mají, je tak někde o dvacet procent výš. Tam ani zdaleka nejsme.