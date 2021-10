„I z tohoto důvodu jsem čekal, že v předvolební kampani uslyším více o tom, jak chtějí kandidáti řešit problémy jako jsou například specifika pohraničního regionu napojeného na vývoj v „zelenajícím“ Německu, role tzv. „montoven“ v ekonomice kraje nebo otázky kolem vysokého počtu zahraničních nekvalifikovaných dělníků pracujících v regionu. Tato témata jako by trochu utichla, přitom našeho regionu se týkají více než některých jiných," říká Jurek.

Jak hodnotíte současnou předvolební kampaň v Plzeňském kraji oproti posledním volbám do sněmovny? Je v něčem odlišná?

Aktuální volební kampaň v našem kraji je podle mého názoru méně výrazná než předchozí kampaně. Důvodů je více. Jeden z nich může být, že regionální buňky politických stran jsou více svázány centrálními instrukcemi. Nebo také, že se strany rozhodly nevyvíjet zbytečnou iniciativu pro kontaktní kampaň, která je teď rozhodně méně intenzivnější, než bývala dříve. Někdo by to možná svedl na covid-19, jiný to možná označí za trend. Já bych to ale spíše přičetl tomu, jaké lídry se strany a koalice rozhodly do sněmovních voleb poslat. Celkově mě předvolební kampaň v kraji překvapila. Čekal jsem, že bude živější. Myslel jsem si, že si strany v covidovém období trochu odpočinuly a že se začnou soustředit hlavně na kontaktní složku s voliči, především v krajském městě. V minulosti se strany v našem regionu snažily zasadit celostátní témata do krajského kontextu, tedy říkaly: Naše strana chce to a to, a co to znamená a přinese Plzeňskému kraji. Tyto volby jsou hodně o tom, jestli Andrej Babiš bude pokračovat jako předseda vlády nebo ne. Podle mého názoru jsou sympatie nebo naopak antipatie k současnému premiérovi v nadcházejících volbách tou nejsilnější kartou.

Co si myslíte o výběru lídrů jednotlivých stran v Plzeňském kraji? Kdo je podle vás nejvýraznější?

Je to taková kombinace zkušených známých, kteří se nemusí snažit dostat se do většího povědomí voličů a více se lidem ukazovat. Například Martina Baxu, lídra koalice SPOLU, nebo Josefa Bernarda, který stojí v čele koalice Pir/STAN, znají minimálně v krajském městě a okolí všichni. Pak jsou tady ale lídři ostatních uskupení, kteří jsou velmi nevýrazní, v čele s hnutím ANO. Tyto strany a hnutí se evidentně nesnaží získat prostřednictvím krajského lídra rozhodující hlasy. Konkrétně hnutí ANO stále „spoléhá“ na svého předsedu Babiše. V kraji postrádám silné osobnosti, které by se střetly v předvolebních debatách. V jiných regionech vidíme, že především vládní strany nasazují velmi silné lídry, ministry a osobnosti známé z celostátní politiky. V našem regionu jsem to moc nezaznamenal.

Jaká bude podle vás volební účast v nadcházejících sněmovních volbách? V Plzeňském kraji se pravidelně pohybuje pod hranicí šedesáti procent.

To je zajímavá otázka. Oproti jiným volbám v České republice mají sněmovní volby – spolu s nedávno zavedenými prezidentskými – vždy nejvyšší účast. Že by tedy účast voleb do Poslanecké sněmovny poklesla například na úroveň krajských voleb, se rozhodně nemusíme bát. Těžko říct, zda bude vyšší nebo nižší než v minulosti. Já si to netroufám odhadnout. Je otázkou, jestli v kraji trochu nechybí regionální mobilizace, a jestli v této souvislosti nebude zaostávat volební účast v Plzeňském kraji za celostátním průměrem. Jak jsem již uvedl, část lidí přijde k volbám proto, že chtějí nebo nechtějí, aby Andrej Babiš zůstal ve funkci premiéra. Na další voliče zase může platit jistý emoční apel typu „Bojte se islámu, migrantů a diktátu EU“. V každém regionu by ale mělo zaznít, jaké praktické problémy daný kraj má a jak je bude ten či onen poslanec řešit. To je něco, co v Plzeňském kraji chybí a co může s volební účastí zahýbat v řádu několika procent.

Co konkrétně může zvolený poslanec přinést našemu regionu?

Jednak bude jedním z 200 poslanců v Poslanecké sněmovně, který bude hlasovat o zákonodárném rámci, o pravidlech, která pro nás budou platit. Takže už jen z tohoto důvodu je jeho funkce důležitá. Pokud je kandidátem člověk, který se dlouhodobě zaměřuje na nějakou konkrétní oblast a něco umí, tak může zasednout ve výborech Poslanecké sněmovny, kde může iniciovat změny. Může tam tedy přijít s nějakou vlastní agendou typickou pro daný kraj. To pak znamená, že není jen jedním z 200 poslanců, ale že zastává nějakou vlivnější pozici, kdy může přijít s vlastním návrhem na řešení problému, který nás v Plzeňském kraji trápí a neumíme ho vyřešit v rámci krajské nebo obecní samosprávy. A že v Plzeňském kraji máme problémů poměrně dost. I z tohoto důvodu jsem čekal, že v předvolební kampani uslyším více o tom, jak chtějí kandidáti řešit problémy, jako jsou například specifika pohraničního regionu napojeného na vývoj v „zelenajícím“ Německu, role tzv. „montoven“ v ekonomice kraje nebo otázky kolem vysokého počtu zahraničních nekvalifikovaných dělníků pracujících v regionu. Tato témata jako by trochu utichla, přitom našeho regionu se týkají více než některých jiných. Proto bych čekal, že budou lídři na tato témata vést diskuse a budou přicházet s konstruktivními návrhy, jak je řešit.

A váš odhad, jak letošní sněmovní volby dopadnou?

Myslím si, že jejich výsledek bude kopírovat výsledky posledních krajských voleb (kdy v kraji zvítězilo hnutí ANO, které následovala ODS s podporou TOP 09, hnutí STAN a Piráti, pozn. red). Neočekávám nějaké dramatické rozdíly, není k nim v podstatě žádný důvod. Ve srovnání s celostátním průměrem si myslím, že nebudou moc dobře fungovat koalice Pir/STAN, kteří zaznamenají podle mě v celorepublikovém měřítku lepší výsledek než v našem regionu. Opačný výsledek očekávám u koalice SPOLU, která by v Plzeňském kraji mohla získat ve srovnání s celostátním průměrem více hlasů. Hnutí ANO bude mít výsledky plus mínus stejné jak v kraji, tak celostátně.