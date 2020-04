Policisté v Plzeňském kraji vyšetřují šíření nakažlivé nemoci z nedbalosti. V policejním hledáčku by se kvůli šíření onemocnění Covid-19 podle informací Deníku měl objevit mimo jiné i hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

Josef Bernard | Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Ten do karantény nastoupil poté, co se nákaza objevila u radní Radky Trylčové, nemoc byla několik dní na to rovněž potvrzena u náměstka hejtmana Zdeňka Honze. 29. března pak hejtman oznámil, že je na koronavirus negativní a ukončil karanténu. Minulý týden ale navštívil například domov důchodců v Janovicích nad Úhlavou. Když začal pociťovat příznaky nemoci, nechal se znovu otestovat a v pátek na facebooku oznámil, že je na Covid-19 pozitivní.