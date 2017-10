Politika je živila, musí se poohlédnout jinde

Plzeň – Byli dlouholetými poslanci, volební porážka jim ale věští konec kariéry politiků na celý úvazek.

Ilustrační fotoFoto: Václav Šolta

„V ČSSD končit nebudu, chci pro ni dál pracovat,“ prohlásil Václav Votava, který byl poslancem 15 let. Poznamenal, že přišel z podnikatelské sféry, kam se také vrátí. Zůstává krajským zastupitelem, kde je předsedou finančního výboru. Jde o funkci neuvolněnou, tedy v podstatě neplacenou.

Na dotaz, zda se to nemůže změnit na práci na plný úvazek, Votava říká, že to není podstatné. „To je věcí případných jednání, ale skutečně to není teď podstatné,“ dodává. Z volebního výprasku pro ČSSD je zklamán a i on stejně jako ostatní socialisté tvrdí, že je nutná sebereflexe. Jaká? To nikdo neřekne. Votava přiznává, že lidé neměli jasno, kdo je faktickým prvním mužem strany, zda Zaorálek, Chovanec, Sobotka? Ukázalo se, že chtějí mít jasno.

Poslanec za KSČM od r. 2006 Karel Šidlo, který volbami ztratil mandát, řekl, že půjde v pondělí žádat svého zaměstnavatele o práci. Jde o České dráhy, konkrétně

depo kolejových vozidel. „Od něj jsem byl pro funkci uvolněn, takže uvidím, co mi nabídne,“ řekl Šidlo.

Podnikatel-farmář Pavel Šrámek se nedostal do sněmovny ze šestého místa kandidátky, byl první pod čarou. „Mrzí mě to, ale život jde dál. Budu se naplno věnovat podnikání. Rozjíždím nový projekt, kterým je zpracování odpadu,“ řekl Šrámek.

Místopředseda TOP 09 a lídr topky za Plzeňský kraj Marek Ženíšek si dá čas na rozmyšlenou. Bývalý náměstek ministra zdravotnictví a spravedlnosti to na vysokou státní funkci jako dříve zatím nevidí, vyloučená ale není jeho další spolupráce s europoslancem Jiřím Pospíšilem, kterému dělal na spravedlnosti náměstka.

Končící poslanci mají ze zákona nárok na odstupné ve výši pětinásobku platu, takže na částku minimálně kolem 250 tisíc korun.

Kdo přišel o mandát: Vladislav Vilímec, Igor Jakubčík, Karel Šidlo, Václav Votava, Jaroslav Lobkowicz, Marek Ženíšek, Pavel Šrámek.