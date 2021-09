Pohřešovaní Milan Čech je 175 až 180 centimetrů vysoký, zdánlivého stáří 80 let. "Policisté po muži od poledních hodin pátrají, ale dosud s negativním výsledkem. Jestliže jste pohřešovaného viděli nebo víte, kde by se mohl nacházet, neváhejte a kontaktujte tísňovou linku policie 158," vyzvala veřejnost mluvčí policie.

"V neděli v poledne se na nás obrátil muž, který oznámil, že pohřešuje svého otce. Z dosavadního pátrání je zřejmé, že muže naposledy viděla jeho sousedka a to v pátek mezi osmou a devátou hodinou ráno. Senior pravidelně odebíral obědy, v pátek si jej však nevyzvedl. Nedorazil ani za známou do Dobřan, kam měl dorazit v sobotu. Svůj mobilní telefon nechal v místě bydliště ve Štěnovicích," informovala mluvčí policie Hana Kroftová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.