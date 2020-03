Přes 20 tisíc aut zkontrolovali policisté v pátek a sobotu na hraničních přechodech v Plzeňském kraji. Hranice vláda absolutně uzavřela od 16. března kvůli šíření koronaviru.

Hranice jsou absolutně uzavřené od 16. března | Foto: PČR

V pátek projelo do Čech na 11 tisíc aut a 4 tisíce vozidel do Německa. 77 vozům policisté zakázali vstup do Německa nebo do České republiky. „Nejčastěji odpíráme vstup lidem kvůli tomu, že si chtějí ve Spolkové republice Německo nakoupit, vybrat z bankomatu nebo si vyřídit osobní záležitosti,“ uvedla krajská policejní mluvčí Martina Korandová. Podle ní byl v pátek největší provoz na přechodu Rozvadov, kde projíždělo mnoho kamionů. „Místy se tvořily fronty zhruba 5 kilometrů,“ dodala.