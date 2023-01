Osudným se mu stal skok do bazénu. Ochrnul po něm a je upoután na lůžko. U policie musel skončit, ale jeho dnes již bývalí kolegové z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje na něj nezapomněli a rozhodli se mu pomoci. Ve spolupráci s Křesťanskou policejní asociací vyhlásili veřejnou sbírku, která pomůže Jiřímu, jeho ženě i jejich osmileté dcerce vyrovnat se s těžkou životní situací. Deníku to řekla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Jiří Štrunc začal naplňovat služební přísahu v dubnu roku 2007. Po základní odborné přípravě rozšířil řady policistů na obvodním oddělení v Chrástu a následně na obvodním oddělení Plzeň 4. „Jiří, jako výborný kolega, kamarád a zkušený policista vykonával svoji službu vždy svědomitě a zodpovědně. Bohužel došlo k události, kvůli které nemůže dále pokračovat v naplňování svého poslání. Na konci srpna loňského roku trávil Jiří, milující otec a manžel, zaslouženou dovolenou v malé obci na Plzeňsku. Chvíle volna si užíval se svými nejbližšími až do okamžiku, kdy se při skoku do bazénu zranil tak nešťastně, že upadl do bezvědomí. I přes okamžitou pomoc příbuzných a následnou profesionální první pomoc, dosud zdravý a vitální muž a nadšený sportovec ochrnul na celé tělo,“ popsala Raindlová. Během okamžiku se tak nejen Štruncovi fatálně změnil život a rodina mladého policisty se nečekaně ocitla v psychicky i ekonomicky náročné životní situaci. „Jiří byl hospitalizován ve Fakultní nemocnici v Plzni a právě v těchto dnech by měl být umístěn do rehabilitačního ústavu v Kladrubech u Prahy. Velkou oporou je pro něj jeho manželka a také osmiletá dcera Sofinka, se kterou donedávna podnikal výlety na kole a zdolával horské ferraty. Další vývoj zdravotního stavu našeho kolegy nelze v tuto chvíli předpovídat, v každém případě bude jeho léčení dlouhodobé,“ vysvětlila důvody vypsané sbírky Raindlová.

Pokud se rozhodnete bývalého policistu a jeho rodinu při zvládání nelehké životní situace finančně podpořit, můžete přispět na účet číslo 309718619/0300, variabilní symbol 158. Sbírka je vyhlášena od 23. prosince 2022 do 28. února 2023. „Všem upřímně děkujeme za projevenou solidaritu a podporu,“ uzavřela Raindlová.

