Muž v Plzni měl surově zavraždit vlastní matku. Policisté už ho zadrželi.Zdroj: Policie ČRMuž podezřelý z vraždy je podle lidí z okolí problematický. „Byla to pochybná existence. Podle mého už byl v kriminálu. Vídala jsem ho tady často, pořád postával před domem, mysleli jsme si, že prodává drogy," řekla Deníku jedna z obyvatelek sousedního domu, která kolem půl osmé ráno zaregistrovala příjezd policie.

Dodala, že se zavražděnou Evou se znala. Podle ní měla asi pět dětí a bylo jen otázkou času, kdy se v domě něco stane. „Tohle si nikdo nezaslouží. Je to hrůza, my jsme ale nějaký průšvih čekali. Ten dům je totiž plný problémových lidí. Neustále jsme na ně volali policii. Po nocích mě budili, jak vyrážejí vchodové dveře. Byly to strašné rány," posteskla si žena s tím, že policisté nechtěli problémové obyvatele domu řešit. „Neustále tu na sebe řvali, prodávali fet. Na chodbě to těmi drogami smrdělo. Nikdo s tím ale nic nedělal. Jeden pán, který bydlel dole se kvůli tomu všemu dokonce odstěhoval," sdělila Plzeňanka.

Policie ale nyní vzhledem k probíhajícím procesním úkonům nechtěla mužovu minulost ani to, zda v domě byly často problémy, komentovat. Případ je na začátku, Dino N. proto zatím nebyl z ničeho obviněn. O jeho vzetí do vazby bude soud rozhodovat nejdříve ve středu.