Cyklus přednášek Plzeňské zločiny, který umožnil lidem nahlédnout pod pokličku vyšetřování vražd v regionu a o který byl obrovský zájem ze strany veřejnosti, je již od října pozastaven a přednášky se nekonají. Podle vedení Krajského ředitelství Policie Plzeňského kraje jde ale o dočasné opatření.

Přednáška Plzeňské zločiny | Video: Deník/ Milan Kilián

Obavy, že by cyklus přednášek úplně skončil, odmítá, byť např. skončily i obdobné přednášky v sousedním Karlovarském kraji a navíc Policejní prezidium ČR potvrdilo, že není příliš nakloněno tomu, aby veřejnost byla tak detailně seznamována s vyšetřováním závažných trestných činů.

Přednášky cyklu Plzeňské zločiny, které připravila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, odstartovaly letos v únoru. Přednášející, kapitáni Michaela Nosková a František Müller, příchozím odhalovali, jak vypadalo vyšetřování vražd spáchaných na Plzeňsku. Zájem byl obrovský, vstupenky byly rychle vyprodány, na přednášky se stály fronty. Jenže říjnové přednášky byly zrušeny a nedávno se veřejnost dozvěděla, že se neuskuteční ani ty listopadové. Objevily se tak obavy, zda přednášky neskončí úplně, zda nebyly zakázány.

To ale policie vyvrací. Podle krajské policejní mluvčí Pavly Burešové musely být přednášky pozastaveny do konce roku, a to s ohledem na pracovní vytížení kriminalistů Noskové a Müllera. „Nejde o zákaz této činnosti, který by byl dán ze strany vedení Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje ani jiné součásti Policie ČR. Jde pouze o krok, který koresponduje se zajištěním výkonu služby, který pro nás je, a vždy bude, prioritou,“ uvedla Burešová. „Na základě dnešního jednání jsme se domluvili, že v přednáškové činnosti v rámci projektu#Plzeňské zločiny budeme se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje pokračovat. Plánovanou říjnovou přednášku s názvem „Tělo v řece“ uskutečníme hned v lednu příštího roku,“ dodala. Radost nad tím, že přednášky úplně neskončily, projevil i mluvčí knihovny Milan Říský. „Jsme za spolupráci nesmírně rádi a těší nás, že můžeme odloženou přednášku prezentovat v lednu. Budeme jednat o další možnosti případného pokračování,“ reagoval stručně Říský.

I Policejní prezidium ČR ve svém vyjádření pro Deník uvedlo, že žádný pokyn k rušení jakýchkoliv konkrétních přednášek nevydalo. Potvrdilo ale, že i při prezentačních aktivitách se příslušníci policie musí řídit interními předpisy (včetně všeobecné povinnosti mlčenlivosti) a že není příliš nakloněno tomu, když kriminalisté v rámci přednášek nechají veřejnost příliš nahlédnout pod pokličku.

„Je pochopitelné, a ze zájmu veřejnosti jasně patrné, že policejní, zejména pak kriminalistická problematika, se všeobecně setkává s obrovským zájmem. V těchto případech je však z našeho pohledu nezbytné mít stanovenou jasnou hranici, kdy jde o prezentaci a prosté šíření dobrého jména Policie České republiky a kdy už jde o natolik detailní informování o naší činnosti, že může být do jisté míry kontraproduktivní s ohledem na další naši schopnost účinně odhalovat trestnou činnost. Samotné posouzení vhodnosti realizace těchto aktivit i s přihlédnutím k jejich obsahové náplni je pak plně v kompetenci ředitelů jednotlivých útvarů,“ uvedl mluvčí prezidia Jozef Bocán.