Třiapadesátiletý muž se zpovídá z těžkého ublížení na zdraví, nezajistil totiž, aby jeho psi nemohli utéct. Ti pak vážně zranili jedenáctiletou Sofii.

Dva rotvajleři z Holýšova se ocitli v psí polepšovně. Pes je v Oseku u Rokycan | Video: Deník/Václav Havránek

Domažličtí kriminalisté obvinili 53letého muže z těžkého ublížení na zdraví. "Jako majitel psů plemene rotvajler v květnu letošního roku nezabezpečil oplocení objektu v Holýšově, odkud jeho psi utekli," uvedla mluvčí policie Dagmar Brožová. Psi pobíhali po okolí až nakonec jeden z nich pokousal a vážně zranil jedenáctiletou dívku. Ta byla letecky transportována do nemocnice v Plzni, kde ji čekalo několik operací a více než měsiční hospitalizace.

Dvojici psů se podařilo odchytit až druhý den po útoku, převzali si je do péče specialisté. Nebylo to poprvé, co psi majiteli utekli, útočili i v minulosti, avšak s mnohem méně závažnými následky.

