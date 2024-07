Velký rozruch vyvolal v sousedním Německu snímek Volkswagenu Passat, který svými barvami připomíná policejní vůz. Že o něj nejde, je jasné zejména při pohledu na registrační značku, kde je uvedeno ACAB (z anglického „All Cops Are Bastards“ – Všichni policajti jsou bastardi). Němci se na sociálních sítích pozastavují nad tím, jak je něco podobného možné.

I v Čechách by ale mohl žadatel o registrační značku obsahující tuto urážku policie uspět. Ministerstvo dopravy Deníku potvrdilo, že dvě takové značky již byly vydány. A mohou k nim přibýt další, stačí, když například úředník nebude znalý a pro něj neznámá písmena schválí.

O případu z Německa informoval tamní deník Bild, který píše, že uvedené vozidlo vyfotografoval na federální dálnici 10 v Braniborsku uživatel twitteru a ve svém tweetu, který vyvolal velký rozruch, se podivoval nad tím, jak je něco takového vůbec možné. Není zdaleka sám.

Bild vypátral majitele vozu. Je jím Oliver W. (34) z Königs Wusterhausenu. Muž, který má na autě napsáno OLLI_ZEI, což samozřejmě na první pohled připomíná POLIZEI, se hájí tím, že vše je legální. Barva auta a také provokativní značka ACAB, v Cáchách se dle něj tato kombinace vydává legálně. Policie přiznává, že má svázané ruce, nicméně případ řeší.

I v Čechách můžete mít na autě zkratku urážející policisty. „Ve dvou případech k udělení značky s touto zkratkou došlo – konkrétně ve formátu HDACAB1 a 0000ACAB,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Jan Jakovljevič s tím, že podle dostupných informací již druhá ze značek není v provozu. Zdůraznil, že ministerstvo o udělení značek na přání nerozhoduje. Může mít jen doporučující stanovisko a finální rozhodnutí je vždy na příslušném obecním úřadu.

Například v Plzni podle mluvčí tamního magistrátu Evy Barborkové dosud nikdo o značku obsahující ACAB nežádal. Jak by to dopadlo, kdyby se tak stalo, nechtěla předjímat vzhledem k tomu, že jde o správní řízení. „Pokud by měl zdejší úřad pochybnosti se zněním značky, tak vždy přistupujeme ke konzultaci s ministerstvem dopravy,“ upozornila Barborková.

To však povinnost úředníků není, schválení dané značky s ministerstvem konzultovat nemusejí. „Někdy se bohužel může stát, že z nějakého důvodu, například neznalosti kontextu, dojde k povolení hanlivého výrazu,“ připustil mluvčí ministerstva. Dodal, že v případě dotazu by udělení značky s ACAB ministerstvo dopravy rozhodně nedoporučilo. „Jde o hanlivý, respektive urážející výraz a takové na registračních značky nepatří,“ vysvětlil Jakovljevič.

Připomněl, že nejde jen o výraz ACAB a že i u jiných zkratek není často situace při schvalování značky jednoduchá. „Obecně lze říci, že ministerstvo dopravy nedisponuje odborníky na lingvistiku – v minulosti se obracelo například na Ústav pro jazyk český – Akademii věd České republiky. Nicméně hanlivých výrazů v různých jazycích může být mnoho, proto není triviální v této záležitosti rozhodovat, nebo radit,“ uzavřel Jakovljevič.