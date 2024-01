Dvoudenní návštěva prezidenta Petra Pavla s chotí Evou v Plzeňském kraji uvede do stavu nejvyšší pohotovosti i policisty. O bezpečnost hlavy státu se budou již tradičně starat policisté z Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky ve spolupráci s kolegy z plzeňského krajského ředitelství. Společně také připravovali bezpečnostní opatření.

Prezident Petr Pavel. | Foto: Kateřina Svobodová

Nedávná tragická střelba na univerzitě v Praze není podle Ondřeje Moravčíka z Policejního prezidia důvodem, aby se ještě více zpřísňovala opatření na ochranu prezidenta, nastolená už před ní. „Prezident je chráněnou osobou číslo jedna, takže opatření, která jsou na něj nastavená, jsou ta nejvyšší úroveň, už je není kam posunout. Máte tam policisty v civilu, ozbrojené policisty… Zpravidla na taková opatření bývá nasazeno okolo několika desítek osob,“ vysvětlil Moravčík, pak ale přece jen dodal: „Neříkám, že tam nemůže být něco speciálního, co by tam před střelbou nebylo, ale to je věc, kterou by stejně nebylo možné prezentovat veřejně.“

Konkrétní nechtěli být ani policisté z plzeňského krajského policejního ředitelství. „Přijali jsme adekvátní bezpečnostní opatření. Policisté napříč jednotlivými organizačními články, ať již jde o kolegy z dopravní, pořádkové služby či policisty ze služby kriminální policie a vyšetřování, se v rámci přijatého bezpečnostního opatření zaměří především na oblast zajištění veřejného pořádku, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a předcházení případnému protiprávnímu jednání,“ uvedla bez bližších podrobností krajská policejní mluvčí Pavla Burešová. Dodala pouze, že přijatými bezpečnostními opatřeními nebude nijak dotčen běžný život obyvatel Plzeňského kraje.

Program návštěvy prezidentského páru v Plzeňském kraji

úterý 23. ledna

9:00 návštěva pivovaru Plzeňský Prazdroj

10:20 jednání na Krajském úřadě Plzeňského kraje s hejtmanem Rudolfem Špotákem a představiteli kraje, oběd, tisková konference

13:50 návštěva Odboru letecké záchranné služby a urgentní medicíny AČR, letiště Plzeň–Líně

15:30 diskuse s představiteli města Tachov na tamním zámku

17:40 návštěva Hornického skanzenu Stříbro

19:30 debata s občany, kulturní dům Stříbro

středa 24. ledna

8:45 návštěva firmy Lintech Domažlice

10:00 debata se studenty Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Domažlice

11:00 oběd se starosty obcí v Domažlicích

14:10 setkání s vedením Národního parku Šumava a starosty okolních obcí v návštěvnickém centru NP Šumava v Srní, v případě příznivého počasí společná procházka k vlčímu výběhu, tiskový brífink, po něm odjezd do Prahy.