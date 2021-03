U odbočky na Dlažov stojí policie a hlídá hranice s Domažlickem. "Řidiči jsou připravení a každý má nějaký doklad, aby mohl jet dál," řekl policista na místě.

Policisté kontrolují namátkově, takže se netvoří žádné kolony. To potvrdila i Jana Hájková, která jela z Klatov do práce do Přeštic. "Bylo to v pohodě. Ráno moc nezastavovali. Každé auto určitě ne. Provoz ani moc nebyl, ani kolony se ne tvořily, vše v klidu. Snad to tak bude i dál," uvedla Hájková, která měla připravenou pracovní smlouvu.